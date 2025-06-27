Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Жереб на Вімблдоні-2025 визначив суперниць українських тенісисток
Чотири українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі трав’яного турніру серії Grand Slam – Вімблдон-2025.
Це сталося за підсумками жеребкування основної сітки Вімблдону.
Вімблдон-2025: з ким зіграють українки
За результатами жеребкування Еліна Світоліна потрапила у верхню частину сітки, а Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева – опинилися у нижній частині.
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Світоліна отримала 14-й номер посіву, а Костюк – 26-й.
Результати жеребкування Вімблдонського турніру:
- Еліна Світоліна (14) — Анна Бондар (Угорщина);
- Марта Костюк (26) — Вероніка Ер’явець (Словенія, Q)
- Даяна Ястремська — Коко Гофф (США, 2);
- Юлія Стародубцева — Франческа Джонс (Велика Британія, WC).
У разі перемоги у першому раунді українок їхніми наступними суперницями стануть переможниці цих пар:
- Світоліна може зустрітися із переможницею матчу Варвара Грачова (Франція) – Олександра Соснович;
- Костюк – із переможницею матчу Каміла Осоріо (Колумбія) – Даніель Коллінз (США);
- Ястремська у разі проходу другої ракетки світу вийде на якусь “нейтральну” з пари Вікторія Азаренка – Анастасія Захарова;
- Стародубцева може зіграти з Майя Джонт (Австралія) – Людмила Самсонова.
Матчі основної сітки Вімблдонського турніру стартують 30 червня. Фінал запланований на 12 липня. Чинною чемпіонкою в жіночому одиночному розряді є чеська тенісистка Барбора Крейчикова.
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