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Жереб на Вімблдоні-2025 визначив суперниць українських тенісисток

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Чотири українські тенісистки дізналися суперниць у першому колі трав’яного турніру серії Grand Slam – Вімблдон-2025.

Це сталося за підсумками жеребкування основної сітки Вімблдону.

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За результатами жеребкування Еліна Світоліна потрапила у верхню частину сітки, а Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева – опинилися у нижній частині.

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Світоліна отримала 14-й номер посіву, а Костюк – 26-й.

Результати жеребкування Вімблдонського турніру:

  • Еліна Світоліна (14) — Анна Бондар (Угорщина);
  • Марта Костюк (26) — Вероніка Ер’явець (Словенія, Q)
  • Даяна Ястремська — Коко Гофф (США, 2);
  • Юлія Стародубцева — Франческа Джонс (Велика Британія, WC).

У разі перемоги у першому раунді українок їхніми наступними суперницями стануть переможниці цих пар:

  • Світоліна може зустрітися із переможницею матчу Варвара Грачова (Франція) – Олександра Соснович;
  • Костюк – із переможницею матчу Каміла Осоріо (Колумбія) – Даніель Коллінз (США);
  • Ястремська у разі проходу другої ракетки світу вийде на якусь “нейтральну” з пари Вікторія Азаренка – Анастасія Захарова;
  • Стародубцева може зіграти з Майя Джонт (Австралія) – Людмила Самсонова.

Матчі основної сітки Вімблдонського турніру стартують 30 червня. Фінал запланований на 12 липня. Чинною чемпіонкою в жіночому одиночному розряді є чеська тенісистка Барбора Крейчикова.

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