Під час атаки на Дніпро 17 листопада російські війська завдали ударів по приватному сектору та кондитерській фабриці.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 17 листопада: що відомо

Уранці 17 листопада російські війська атакували приватний сектор і кондитерську фабрику у Дніпрі.

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За словами очільника ОВА, у місті також пошкоджено підприємство, транспортну інфраструктуру та приватний будинок.

За останніми даними, станом на 11:27 кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки на Дніпро зросла до десяти людей. Двох чоловіків віком 41 та 43 роки й 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Упродовж ночі російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровської області ракетами та безпілотниками.

За інформацією Дніпропетровської ОВА, пошкодження зафіксували в кількох населених пунктах:

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