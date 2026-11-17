Атака на Дніпро 17 листопада: РФ вдарила по приватному сектору та фабриці, є пораненіДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Під час атаки на Дніпро 17 листопада російські війська завдали ударів по приватному сектору та кондитерській фабриці.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Атака на Дніпро 17 листопада: що відомо
Уранці 17 листопада російські війська атакували приватний сектор і кондитерську фабрику у Дніпрі.
За словами очільника ОВА, у місті також пошкоджено підприємство, транспортну інфраструктуру та приватний будинок.
За останніми даними, станом на 11:27 кількість постраждалих унаслідок ранкової атаки на Дніпро зросла до десяти людей. Двох чоловіків віком 41 та 43 роки й 35-річну жінку доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Упродовж ночі російські війська майже 20 разів атакували шість районів Дніпропетровської області ракетами та безпілотниками.
За інформацією Дніпропетровської ОВА, пошкодження зафіксували в кількох населених пунктах:
- Павлоградський район: у Павлограді та Троїцькій громаді пошкоджено підприємство й автомобілі.
- Криворізький район: у Кривому Розі понівечено підприємство та приватний будинок. У Новопільській громаді пошкоджено інфраструктуру.
- Нікопольський район: під російськими ударами перебували Нікополь, Марганецька та Покровська громади.
- Кам’янський район: у Верхньодніпровській громаді росіяни атакували інфраструктуру.
- Синельниківський район: у Шахтарській громаді пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.
Інформацію про можливих постраждалих у цих районах у повідомленні ОВА не уточнили.
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