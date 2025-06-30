Світоліна стартувала на Вімблдоні-2025 з перемоги: результат матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у своєму першому матчі на Вімблдоні-2025. У стартовому раунді вона обійшла представницю Угорщини Анну Бондар.
Світоліна виграла перший матч на Вімблдоні-2025
Перша ракетна України перемогла угорську тенісистку з рахунком 6:3, 6:1. За результатами матчу Світоліна вийшла у друге коло одиночного розряду Вімблдону.
До цього Світоліна і Бондар в одиночному розряді зустрічалися лише раз: у другому колі Ролан Гарросу-2025, коли у двох сетах перемогла українка.
У наступному колі змагань на Вімблдоні-2025 Світоліна зіграє проти переможниці матчу між представницею Франції Варварою Грачовою та “нейтральною” Александрою Соснович.
Зазначимо, що Еліна вп’яте поспіль стартує на Вімблдоні з перемоги. Востаннє подолати перший раунд їй не вдавалося у 2018 році, коли вона грала із представницею Німеччини.
Раніше ми писали, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна піднялася на 13 позицію. Наразі у першій сотні рейтингу WTA перебувають чотири українки.