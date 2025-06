Світоліна стартувала на Вімблдоні-2025 з перемоги: результат матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у своєму першому матчі на Вімблдоні-2025. У стартовому раунді вона обійшла представницю Угорщини Анну Бондар.

Перша ракетна України перемогла угорську тенісистку з рахунком 6:3, 6:1. За результатами матчу Світоліна вийшла у друге коло одиночного розряду Вімблдону.

Kicking off her campaign! ????@ElinaSvitolina defeats Bondar 6-3, 6-1 to book her spot into the next round. #Wimbledon pic.twitter.com/7z5ugPQywX

— wta (@WTA) June 30, 2025