Світоліна стартувала на Вімблдоні-2025 з перемоги: результат матчу

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у своєму першому матчі на Вімблдоні-2025. У стартовому раунді вона обійшла представницю Угорщини Анну Бондар.

Світоліна виграла перший матч на Вімблдоні-2025

Перша ракетна України перемогла угорську тенісистку з рахунком 6:3, 6:1. За результатами матчу Світоліна вийшла у друге коло одиночного розряду Вімблдону.

Kicking off her campaign! ????@ElinaSvitolina defeats Bondar 6-3, 6-1 to book her spot into the next round. #Wimbledon pic.twitter.com/7z5ugPQywX — wta (@WTA) June 30, 2025

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До цього Світоліна і Бондар в одиночному розряді зустрічалися лише раз: у другому колі Ролан Гарросу-2025, коли у двох сетах перемогла українка.

У наступному колі змагань на Вімблдоні-2025 Світоліна зіграє проти переможниці матчу між представницею Франції Варварою Грачовою та “нейтральною” Александрою Соснович.

Зазначимо, що Еліна вп’яте поспіль стартує на Вімблдоні з перемоги. Востаннє подолати перший раунд їй не вдавалося у 2018 році, коли вона грала із представницею Німеччини.

Раніше ми писали, що в оновленому рейтингу WTA Світоліна піднялася на 13 позицію. Наразі у першій сотні рейтингу WTA перебувають чотири українки.