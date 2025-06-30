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Світоліна стартувала на Вімблдоні-2025 з перемоги: результат матчу

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

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