Світоліна за 56 хвилин розгромила росіянку на турнірі у Монреалі

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула розгромну перемогу над “нейтральною” Анною Калінською із паспортом РФ і вийшла до четвертого кола турніру WTA 1000 у Монреалі.

Посіяна під десятим номером на змаганнях Світоліна здолала опонентку з рахунком 6:1, 6:1.

Тенісистки провели на корті 56 хвилин, за які Еліна вісім разів подала навиліт проти одного ейсу в суперниці, а також мала менше подвійних помилок, аніж Калінська – 2:5.

Перший сет Світоліна розпочала з трьох виграних геймів поспіль, після чого Калінській вдалося взяти очко на своїй подачі. Однак наступні три гейми були знову за українкою, яка закрила сет.

На початку другої партії “нейтральна” взяла свою подачу, після чого Еліна розгромила опонентку, вигравши шість геймів поспіль. Українка реалізувала перший матчбол.

In fine form ????@ElinaSvitolina defeats Kalinskaya 6-1, 6-1 to book her ticket into the Round of 16.#OBN25 pic.twitter.com/RF6CsrqdHs

— wta (@WTA) August 2, 2025