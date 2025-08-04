Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Монреалі, здолавши Анісімову

Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Монреалі, здолавши фіналістку Вімблдону-2025.

Вона обіграла американку Аманду Анісімову, сьому ракетку світу, із рахунком 6:4, 6:1.

Світоліна вийшла у чвертьфінал у Монреалі

Тенісистки провели на корті 1 годину та 27 хвилин, за які Світоліна та Анісімова зробили по чотири ейси.

Зараз дивляться

На старті першої партії вони обмінялися брейками, а за рахунку 4:4 українка взяла свою подачу та оформила брейк, повівши за сетами.

У другій партії після обміну перемогами у геймах Еліна у третьому відіграла три брейкпойнти. Після цього Світоліна перехопила ініціативу та здобула розгромну перемогу у сеті – 6:1.

Світоліна – Анісімова: відеоогляд матчу

ЗА вихід до півфіналу турніру у Монреалі Світоліна зіграє проти чотириразової переможниці Grand Slam Наомі Осаки. В особистих зустрічах українка поступається японці 3:4.

Для Еліни це сьомий вихід до чвертьфіналу турніру в сезоні. До цієї стадії на турнірі у Монреалі вона дійшла учетверте у кар’єрі та вперше з 2019 року.

У попередньому раунді Світоліна розгромила “нейтральну” Анну Калінську, яка має паспорт РФ, із рахунком 6:1, 6:1.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.