Шахтар та Панатінаїкос зіграли внічию у першому матчі кваліфікації ЛЄ

Донецький Шахтар розписав нічию з грецьким Панатінаїкосом у першому матчі третього туру Ліги Європи сезону-2025/26.

Матч Панатінаїкос – Шахтар відбувся на Олімпійському стадіоні в Афінах та завершився з рахунком 0:0.

Панатінаїкос – Шахтар: як минув матч

Перший гострий момент у матчі створив Панатінаїкос на 11-й хвилині, коли після удару Ахмеда Туби м’яч пролетів над воротами.

Згодом Шахтар відповів ударом Аліссона Сантани після передачі Кауна Еліаса, але голкіпер господарів Бартоломей Дранговські перевів м’яч на кутовий.

Наприкінці першого тайму голкіпер гірників Дмитро Різник двічі врятував Шахтар: спочатку відбив удар під перекладину від Факундо Пелестрі, а згодом зреагував на спробу Тете – ексгравця Шахтаря – після рикошету.

У середині другого тайму на полі з’явився свіженький Егіналду. Він вийшов віч-на-віч із воротарем, але не реалізував момент. Загалом бразилець провів на полі три хвилини та вимушено залишив гру через травму.

За десять хвилин до кінця матчу нагоду відзначитися мав Карол Швідерські, але Різник здійснив черговий класний сейв та зберіг воротами сухими. У компенсований час шанс вирвати перемогу мав Мар’ян Швед, утім його удар парирував Дранговські.

Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень – 14 серпня у польському Кракові.

У разі перемоги за підсумками двох матчів Шахтар потрапить до плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з турецьким Самсунспором.

Якщо гірники не зможуть пройти греків, то продовжать виступи у Лізі конференцій. Суперником стане невдаха з пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

