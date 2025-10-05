Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук та відомий плавець Михайло Романчук влаштували гендер паті.

Марина Бех-Романчук розкрила стать майбутньої дитини

Марина Бех-Романчук, яка вагітна від відомого плавця Михайла Романчука, у своєму блозі в Instagram розкрила стать своєї дитини. Вона поділилася зворушливим відео.

На гендер-паті, яку влаштували спортсмени, були присутні близькі родичі та друзі. Вони попередньо запитали їхні передбачення статі малюка. Сама ж легкоатлетка припустила, що чекає на хлопчика, тоді як Михайло висловив версію, що стане батьком донечки.

На відео, яке оприлюднила легкоатлетка, є найочікуваніший момент свята. Про стать майбутнього первістка пара дізналася, стоячи на дерев’яному помості біля водойми. Позаду них у небо здійнявся дим та іскри феєрверка рожевого кольору.

– Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо на тебе, – написала Бех-Романчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MARYNA BEKH-ROMANCHUK (@marynabekh)

До речі, на гендер-паті Марина була одягнена у світлу трикотажну сукню з накидкою на плечах і зручними капцями з хутром. Михайло також обрав світле вбрання – кремову сорочку та класичні штани.

Фото: Instagram/Марина Бех-Романчук

