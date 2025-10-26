Пілот McLaren Ландо Норріс переміг на Гран-прі Мексики, стартувавши з поул-позиції. Для британця це шоста перемога у поточному сезоні.

Друге місце посів гонщик Ferrari Шарль Леклер, а третім фінішував Макс Ферстаппен із Red Bull.

Норріс ‒ переможець Гран-прі Мексики

Ландо Норріс, стартувавши з першої позиції, зумів утримати лідерство на вирішальному першому колі та потім домінував упродовж всієї гонки.

Другим фінішу дістався Шарль Леклер, який стартував другим. Наприкінці гонки сталася справжня драма, адже Макс Ферстаппен був близьким до того, аби піднятися на другу позицію.

Втім директор гонки оголосив про жовті прапори, а потім запровадили режим віртуального авто безпеки через Карлоса Сайнса. Це врятувало монегаска від потенційної втрати другої сходинки.

Льюїс Гемілтон, який вперше у цьому сезоні увійшов до трійки лідерів за підсумками кваліфікації, отримав 10-секундний штраф за виїзд за межі траси та те, що неправомірно зайняв позицію після. Для семиразового чемпіона Формули-1 це вже двадцята гонка за Ferrari без подіуму. У підсумку Льюїс фінішував лише восьмим.

Четвертим фінішував сенсаційно пілот Haas Олівер Бергман, а Оскар Піастрі з McLaren лише п’ятий.

Достроково завершили гонку Фернандо Алонсо із Aston Martin, Ніко Гюлькенберг на Kick Sauberта Ліам Лоусон із Red Bull Racing.

Результати Гран-прі Мексики

Лідерство в особистому заліку Формули-1 тепер очолює Ландо Норріс, який набрав 357 очок. Другим іде Піастрі, маючи 356 очок, а Ферстаппен ‒ третій (321).

Залік Кубка конструкторів раніше достроково виграв McLaren. Зараз британська команда має у своєму активі 713 очок, на другій сходинці Ferrari (356), а третє місце у Mercedes (355).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Сан-Паулу, де 7-9 листопада очікується Гран-прі Бразилії.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

