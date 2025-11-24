21-річний Данило Явгусишин став першим українцем, який виграв Кубок імператора на елітному турнірі Kyushu Basho із сумо в Японії. Українець змагається під псевдонімом Аонішікі Арата.

Про це пише британська газета The Guardian.

Українець Явгусишин виграв турнір із сумо в Японії

21-річний Явгусишин після перемоги над Хошорю з Монголії звернувся до вболівальників, вільною японською мовою. Він сказав вболівальникам, що радий, що зміг виступити на повну силу.

– Я щасливий, що зміг досягти своєї мети, — сказав він.

Японський телеканал NHK повідомив, що незабаром Японська асоціація сумо проведе спеціальне засідання, щоб підвищити його до озекі, другого за рангом після йокозуна, або великого чемпіона.

Явгусишин прибув до Японії три роки тому після того, як поїхав із України через повномасштабне вторгнення. Він брав участь у чемпіонатах світу з сумо серед юніорів.

Українець зумів досягнути еліти сумо в Японії лише за рік, піднявшись до четвертого найвищого рангу.

Данило Явгусишин народився у Вінниці та почав займатися сумо у віці семи років, ставши національним чемпіоном у 17 років.

Будучи 17-річним він із родиною спершу виїхав з України до Німеччини, а вже потім перебрався до Японії. Його батьки залишилися в Німеччині. Спочатку він жив і тренувався з японським борцем сумо Арата Яманака, з яким подружився на чемпіонаті світу з сумо серед юніорів.

Явгусишин став другим професійним борцем сумо, який народився в Україні, та досяг вищого дивізіону японського сумо після Сергія Соколовського на прізвисько Шиші.

