Міністерство молоді та спорту України скасувало обмеження на участь у спортивних змаганнях, де присутні представники Росії та Білорусі, навіть якщо вони виступають під національними символами.

Знято заборону на участь у турнірах, де є росіяни

Профільний міністр Матвій Бідний підтвердив, що відповідні зміни вже внесені до тексту наказу.

– Це не означає, що ми будемо їздити скрізь, де тільки будуть присутні росіяни. Але ми не можемо самовиключитися із міжнародної спортивної адженди. Відповідні зміни до наказу Міністерства молоді та спорту вже внесено, – сказав він.

Бідний зазначив, що заборона на участь у змаганнях за участю росіян та білорусів із власною символікою зберігається, проте передбачено винятки.

Зараз формується спеціальна комісія, яка розглядатиме доцільність участі українських спортсменів у конкретних змаганнях.

У міністерстві повідомили, що склад комісії ще формується, але до неї увійдуть представники НОК і НПК України, Спортивного комітету, а також органів сектору безпеки та оборони. Комісія розробляє власний регламент роботи, визначає чіткі критерії та вирішуватиме для кожного конкретного змагання, чи доцільна участь українських спортсменів.

Новостворена комісія даватиме рекомендацію, чи відряджати команду на змагання, враховуючи безпекові умови (наприклад, можливості захисту спортсменів від пропаганди).

Комісія оцінюватиме ризики, перспективи та шанси на високі результати українських спортсменів, зокрема враховуватиме статус змагань (наприклад відбіркові турніри на Олімпіаду) і можливість продемонструвати позицію України щодо вторгнення Росії.

