З приєднанням команди Cadillac із сезону-2026 Формули-1 на стартовій решітці буде 22 автомобілі, що на два більше, ніж у попередні роки.

Через це кваліфікація Формули-1 зазнає невеликих змін. Факти ICTV розповідають про головні зміни.

Кваліфікація Формули-1 на сезон-2026: зміни

Формат кваліфікації Формули-1 сезону-2026 залишиться звичним у плані трьох сегментів – Q1, Q2 і Q3 з тим же хронометражем.

Q1 триває 18 хвилин, після чого слідує семихвилинна перерва. Q2 триватиме 15 хвилин зі ще однією перервою у 7 хв, а Q3 триватиме 12 хвилин.

Але з огляду на збільшення кількості учасників, були внесені невеликі зміни, щоб боротьба за поул-позицію в третьому сегменті кваліфікації як і раніше включала лише десять болідів.

У регламенті пояснюється, що “процедура, описана в цій статті, базується на офіційній кваліфікації 20 болідів”, але потім додається застереження: Якщо кваліфікуються 22 боліди, по шість будуть виключені після Q1 і Q2.

Отже, з 22 болідами формат буде виглядати так:

Q1 – беруть участь 22 боліди, вибувають 6 найповільніших;

Q2 – беруть участь 16 болідів, вибувають 6 найповільніших;

Q3 – беруть участь 10 болідів, визначається поул-сітер.

Спортивні правила підтверджують, що результати, досягнуті болідами, які проходять до наступного сегменту із Q1 та Q2, будуть анульовані вкінці.

У спринтерській кваліфікації відбуваються ті ж зміни, хоча сесії є коротшими.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025 чемпіоном королівських перегонів стала стайня McLaren.