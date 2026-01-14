Україна здобула сім ліцензій на зимові Олімпійські ігри-2026 у лижній акробатиці. Про це стало відомо після завершення відбіркового періоду.

Ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці

У лижній акробатиці відбір на Олімпіаду-2026 відбувався за кваліфікаційним рейтингом Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). У ньому враховувалися результати двох останніх сезонів Кубка світу та чемпіонату сввіту з фристайлу 2025 року.

Остаточний кваліфікаційний рейтинг сформували після заключного етапу Кубка світу в американському Лейк-Плесіді.

Зараз дивляться

Збірна України завершила відбірковий цикл з сімома ліцензіями.

Чоловіки: 4 (Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк)

4 (Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк) Жінки: 3 (Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк)

Переросподіл квот

Спершу повідомлялося, що Україна матиме максимум атлетів у лижній акробатиці, але через особливість перерозподілу квот ліцензії отримали сім атлетів.

Перед оновленням заліку олімпійських квот українка Неллі Попович випередила у рейтингу двох канадок та швейцарку, що робило її останньою прохідною спортсменкою для здобуття ліцензії.

Але у підсумку Україна стала першою непрохідною в боротьбі за додаткову ліцензію у жіночій лижній акробатиці через особливість розподілу квот. Пріоритетне право на жіночу ліцензію отримала не Україна, а Швейцарія, якій ця квота дає можливість заявитися у мікст-турнір.

Здобуті ліцензії є неіменними та не закріплені за спортсменами, які їх вигравали. Остаточний склад команди сформують усередині збірної України.

Окрім індивідуальних змагань Україна вдруге здобула командну ліцензію для виступів у міксті в лижній акробатиці. Це сталося завдяки тому, що синьо-жовті мають щонайменше три ліцензії (по одній у чоловіків та жінок).

Джерело : Суспільне