Україна втратила одну квоту в лижній акробатиці на Олімпіаду-2026: що сталося
- Україна здобула сім олімпійських ліцензій в лижній акробатиці.
- Кваліфікація формувалася за рейтингом FIS з урахуванням результатів Кубка світу за два сезони та чемпіонату світу-2025 з фристайлу.
Україна здобула сім ліцензій на зимові Олімпійські ігри-2026 у лижній акробатиці. Про це стало відомо після завершення відбіркового періоду.
Ліцензії на Олімпіаду-2026 у лижній акробатиці
У лижній акробатиці відбір на Олімпіаду-2026 відбувався за кваліфікаційним рейтингом Міжнародної федерації лижного спорту (FIS). У ньому враховувалися результати двох останніх сезонів Кубка світу та чемпіонату сввіту з фристайлу 2025 року.
Остаточний кваліфікаційний рейтинг сформували після заключного етапу Кубка світу в американському Лейк-Плесіді.
Збірна України завершила відбірковий цикл з сімома ліцензіями.
- Чоловіки: 4 (Дмитро Котовський, Максим Кузнєцов, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк)
- Жінки: 3 (Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк)
Переросподіл квот
Спершу повідомлялося, що Україна матиме максимум атлетів у лижній акробатиці, але через особливість перерозподілу квот ліцензії отримали сім атлетів.
Перед оновленням заліку олімпійських квот українка Неллі Попович випередила у рейтингу двох канадок та швейцарку, що робило її останньою прохідною спортсменкою для здобуття ліцензії.
Але у підсумку Україна стала першою непрохідною в боротьбі за додаткову ліцензію у жіночій лижній акробатиці через особливість розподілу квот. Пріоритетне право на жіночу ліцензію отримала не Україна, а Швейцарія, якій ця квота дає можливість заявитися у мікст-турнір.
Здобуті ліцензії є неіменними та не закріплені за спортсменами, які їх вигравали. Остаточний склад команди сформують усередині збірної України.
Окрім індивідуальних змагань Україна вдруге здобула командну ліцензію для виступів у міксті в лижній акробатиці. Це сталося завдяки тому, що синьо-жовті мають щонайменше три ліцензії (по одній у чоловіків та жінок).