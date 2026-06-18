Оборонні компанії США можуть отримати від президента США Дональда Трампа пропозицію щодо виробництва зброї за ліцензією в Європі та Україні.

Про це з посиланням на чиновників, знайомих з дискусіями на цю тему, пише Bloomberg.

Виробництво ракет Patriot в Україні: що відомо

Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістів про виробництво американської зброї в Європі та Україні заявляв на саміті Великої сімки в Евіані, що “подивиться, що можна зробити”.

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Видання наголошує, що Україні потрібні американські ракети-перехоплювачі, щоб зупиняти російські балістичні атаки. Але оскільки США витратили свої запаси під час операції проти Ірану, Трамп сказав союзникам, що він розгляне можливості ліцензування.

– Конкретні ліцензії, про які йдеться, будуть детально обговорюватися серед країн-учасниць. Це дійсно передбачає надання всеосяжних ліцензій американськими компаніями європейським виробникам, – заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Французький лідер Еммануель Макрон також підтвердив, що Трамп “наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та спроможності постачати обладнання”.

США виробляють певну зброю за ліцензією за кордоном, до прикладу – ракети Patriot у Німеччині. Але загалом вони обережно ставляться до ліцензійних угод через проблеми з інтелектуальною власністю та ланцюгом постачань.

Наразі Америка продовжує надавати Україні свої ракети ППО, оплачувані Європою та Канадою, за допомогою скоординованого НАТО механізму під назвою PURL, незважаючи на побоювання, що запаси можуть бути низькими.

G7 цього тижня, на думку журналістів, проходить “несподівано успішно для України”. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Трампом, і позитивну спільну заяву підписали всі союзники, зокрема США. Трамп навіть висловив готовність посилити санкції проти Москви.

– Ми всі стикаємося з проблемою, що наразі виробляємо занадто мало – і це може бути компенсовано наданням ліцензій компаніям, які мають необхідні виробничі потужності, – сказав Мерц.

Маються на увазі як європейські, так і українські компанії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський обговорив із Дональдом Трампом можливість отримання Україною ліцензій на виробництво антибалістичних ракет.

Також уряд Нідерландів оголосив про новий пакет військової підтримки для України на суму €500 млн. Половину коштів спрямують на закупівлю безпілотників, а решту — на придбання американського озброєння, зокрема засобів протиповітряної оборони та ракет для протидії російським балістичним атакам.

Раніше очільник Міноборони України Михайло Федоров і його канадський колега Девід Макгінті обговорили підтримку України в межах PURL та можливість закупівлі ракет PAC-3 через JUMPSTART.

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