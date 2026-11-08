Чемпіон світу 2025 року та гонщик McLaren Ландо Норріс випередив Макса Ферстаппена та здобув перемогу на Гран-прі Сан-Паулу, що минув в дощових умовах.

Команда Mercedes за підсумком цих перегонів забезпечила собі титул чемпіонів Кубка конструкторів 2026 року.

Норріс – переможець Гран-прі Сан-Паулу

26-річний Норріс здобув свою третю перемогу в сезоні на автодромі імені Жозе Карлоса Пасе. Британець переміг із перевагою в 14,6 секунди, стартувавши з поул-позиції.

Зараз дивляться

Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен піднявся на другу сходинку подіуму, стартувавши з 21-ї позиції на решітці, а його напарник по команді Ізак Аджар забезпечив Red Bull подвійне місце на подіумі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений McLaren Mastercard Formula 1 Team (@mclarenf1)

Гонщики Mercedes Джордж Рассел і Кімі Антонеллі фінішували на четвертому та п’ятому місцях відповідно. Причому останній встиг двічі вилетіти з траси – перший раз ще до старту, – хоча на старті зумів обійти Норріса.

Оскар Піастрі (McLaren) посів шосте місце, випередивши Шарля Леклера. Пілот Ferrari пройшов Ліама Лоусона на передостанньому колі, хоча на самому початку той йшов другим.

Льюїс Гемільтон фінішував у своїй 400-й гонці на дев’ятій позиції. Гонщик Ferrari зумів пробитися в очкову зону, стартувавши 20-м та після розвороту на трасі. Також у зоні очок опинився Ніко Гюлькенберг на Audi.

Щодо Mercedes, то команда вдев’яте в історії стала переможцем Кубка конструкторів. Це дозволило срібним стрілам зрівнятися за кількістю титулів із Williams.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.