Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що готовий вийти в октагон проти американського боксера-блогера Джейка Пола.

Про це він написав у соціальній мережі X, репостнувши допис Пола.

Усик викликав на бій Пола

У соцмережах Джейк Пол поділився своїми планами на найближчі п’ять років. Він сказав, що протягом цього періоду збирається вийти на бій з Олександром Усиком.

Зараз дивляться

Усик відреагував на це, зазначивши, що був би радий побитися з ним за правилами змішаних єдиноборств в октагоні після того, як завершить боксерську кар’єру.

– Гарний план, Джейку. Але я тут не заради п’ятого місця – лише заради першого. Скоро я закрию главу з боксом, а потім чекатиму на тебе в клітці. Подивимося, чи в тебе є сміливість, чи ти просто прагнеш ажіотажу, – написав Усик на своїй сторінці в соцмережі Х.

Good plan, @jakepaul. But I’m not here for 5th place — only first.

Soon, I’ll close the book on boxing, and after that, I’ll be waiting for you in the cage. Let’s see if you’ve got the balls or just a hunger for hype. https://t.co/d0IuwLesKX — Oleksandr Usyk (@usykaa) September 24, 2025

У коментарях до допису користувачі розділилися у поглядах. Одні радили не зв’язуватися з Джейком Полом взагалі, а інші зазначали, що не варто робити це за правилами ММА.

Не псуй свою репутацію, Усику. Цей хлопець програв Томмі Ф’юрі;

Джейк прийде на бій, коли тобі буде 76 років;

Повагу втрачено через цей твіт. Леви не повинні розважати гієн.

Нагадаємо, у липні після перемоги Усика над Даніелем Дюбуа блогер запропонував українцю провести бій за правилами ММА.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.