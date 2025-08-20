Ексфутболіст Шахтаря, який втік після матчу, отримав громадянство РФ

Колишній футболіст донецького Шахтаря Олександр Роспутько, який втік після матчу молодіжної команди гірників у Лізі УЄФА у 2023 році, отримав російське громадянство.

21-річний зрадник також підписав контракт із клубом другого дивізіону чемпіонату країни-агресора.

Роспутько отримав російський паспорт

На сайті російських змагань зазначено, що Олександр Роспутько підписав контракт із футбольним клубом Чайка Піщанокопське із другого за силою дивізіону Росії.

Крім того, у графі громадянство зазначено, що він має російський паспорт. Він заявлений під восьмим номером.

За інформацією порталу Тransfermarkt, перехід відбувся 15 серпня 2025 року після майже дворічної паузи в кар’єрі. Угода дійсна до літа 2026 року. Півзахисник ще не грав за свою нову команду.

У жовтні 2023 року Роспутько зник після виїзного матчу Шахтаря U-19 проти Антверпена у Лізі УЄФА. ЗМІ писали, що свою втечу він ретельно планував.

Пізніше батько футболіста заявив російським пропагандистам, що його син хоче отримати російське громадянство.

Після втечі Роспутька до Росії Шахтар повідомив про розірвання контракту з гравцем.

