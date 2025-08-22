Для мене це справжній жах: Сабо про поразку Динамо від Маккабі в Лізі Європи

Колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо прокоментував поразку киян в плейоф відбору Ліги Європи проти ізраїльського Маккабі Тель-Авів із рахунком 1:3.

На його думку, створюється враження що футболісти немов “топлять” головного тренера команди Олександра Шовковського.

Сабо про поразку Динамо від Маккабі

– Як колишній гравець і тренер Динамо, я просто не можу зрозуміти, у що зараз грає команда і що вони взагалі роблять на полі! Немає ні бажання, ні самої гри. Створюється враження, що футболісти немов “топлять” тренера, – сказав він.

Сабо розкритикував низку гравців біло-синіх, зокрема Владислава Ваната, Миколу Шапаренка та Дениса Попова.

– У що грає наш найкращий бомбардир Ванат? А Шапаренко? Коли він востаннє показував рівень гравця національної збірної? Попов виходить на заміну – і привозить голи… Таке відчуття, що вони або не хочуть, або просто не можуть, – зауважив він.

За його словами, складається враження, що всередині колективу відбувається щось серйозне. Адже інакше він не може пояснити відсутність комбінаційної гри і те, що при втраті м’яча футболісти не повертаються в захист.

– Для мене це справжній жах. Динамо – це моя команда, якій я віддав все здоров’я і кращу частину життя. Я дуже переживаю, адже Динамо – це ім’я, яким потрібно дорожити. Що буде далі — не знаю. Але якщо тренерський штаб не здатний навести порядок, рішення має ухвалювати керівництво клубу, — заявив Сабо.

Матч Маккабі Тель-Авів – Динамо відбувся у сербському місті Бачка-Топола та завершився поразкою біло-синіх із рахунком 1:3. Єдиний гол у складі біло-синіх на рахунку Назара Волошина у першому таймі.

Матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги Європи між командами відбудеться 28 серпня у польському Любліні.

Джерело: Footboom

