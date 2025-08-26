Укр Рус
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Серветт – Шахтар: прогноз на матч-відповідь плейоф кваліфікації ЛК

Шахтар
Фото: ФК Шахтар

Серветт і Шахтар зустрінуться у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра відбудеться у четвер, 28 серпня, на арені Стад де Женев у швейцарській Женеві.

Початок матчу Серветт – Шахтар – о 22:00 за київським часом.

Серветт – Шахтар: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Серветт – Шахтар є підопічні Арди Турана.

На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.82. Успіх Серветта оцінюють в 4.85. Нічийний результат матчу Серветт – Шахтар в основний час – 4.05.

Вихід Шахтаря до основного етапу за підсумками двох матчів оцінюють в 1.34, тоді як ймовірність виходу Серветта – 3.25.

Це буде четверта очна зустріч команд в історії. Вперше команди зустрічалися ще у 1983 році у межах Кубка володаря кубків. В обох іграх перемогу святкували гірники (1:0, 2:1).

Третій матч відбувся минулого тижня у Кракові. Тоді команди зафіксували нічию з рахунком 1:1.

У разі перемоги за підсумками двох матчів Шахтар вийде до основного етапу Ліги конференцій. Невдаха у цій парі завершить виступи у поточному сезоні єврокубків.

ФК Шахтар

