Шахтар і Динамо дізналися суперників у Лізі конференцій: з ким зіграють
У Монако 29 серпня відбулося жеребкування основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.
У поточному сезоні Україну в цьому турнірі представлять два клуби – донецький Шахтар та київське Динамо.
Це вже другий поспіль сезон у новому форматі. На стадії основного етапу виступлять 36 команд, а загалом відбудеться шість турів.
Результати жеребкування Ліги конференцій
- Шахтар: Легія Варшава (Польща), Шемрок Роверс (Ірландія), Рієка (Хорватія), Абердін (Шотландія), Брейдаблік (Ісландія), Хамрун Спартанс (Мальта);
- Динамо: Фіорентина (Італія), Крістал Пелес (Англія), Зрінськи (Боснія і Герцеговина), Омонія (Кіпр), Ноах (Вірменія), Самсунспор (Туреччина).
Перший тур етапу ліги запланований на 2 жовтня, а заключний, шостий, на 18 грудня 2025 року.
За підсумками основного етапу вісім найкращих команд у таблиці вийдуть до 1/8 фіналу, а команди, що посядуть місця із 9 до 24-го, зіграють у матчах за вихід до раунду 1/8 фіналу.
Фінал Ліги конференцій запланований на 27 травня 2026 року в німецькому Лейпцигу.
Чинним переможцем Ліги конференцій є лондонський Челсі, який у фіналі обіграв іспанський Бетіс із рахунком 4:1.