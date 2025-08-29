У Монако 29 серпня відбулося жеребкування основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

У поточному сезоні Україну в цьому турнірі представлять два клуби – донецький Шахтар та київське Динамо.

Це вже другий поспіль сезон у новому форматі. На стадії основного етапу виступлять 36 команд, а загалом відбудеться шість турів.

Результати жеребкування Ліги конференцій

Шахтар: Легія Варшава (Польща), Шемрок Роверс (Ірландія), Рієка (Хорватія), Абердін (Шотландія), Брейдаблік (Ісландія), Хамрун Спартанс (Мальта);

Легія Варшава (Польща), Шемрок Роверс (Ірландія), Рієка (Хорватія), Абердін (Шотландія), Брейдаблік (Ісландія), Хамрун Спартанс (Мальта); Динамо: Фіорентина (Італія), Крістал Пелес (Англія), Зрінськи (Боснія і Герцеговина), Омонія (Кіпр), Ноах (Вірменія), Самсунспор (Туреччина).

Перший тур етапу ліги запланований на 2 жовтня, а заключний, шостий, на 18 грудня 2025 року.

За підсумками основного етапу вісім найкращих команд у таблиці вийдуть до 1/8 фіналу, а команди, що посядуть місця із 9 до 24-го, зіграють у матчах за вихід до раунду 1/8 фіналу.

Фінал Ліги конференцій запланований на 27 травня 2026 року в німецькому Лейпцигу.

Чинним переможцем Ліги конференцій є лондонський Челсі, який у фіналі обіграв іспанський Бетіс із рахунком 4:1.

