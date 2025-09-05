Україна та Франція зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у п’ятницю, 5 вересня, на стадіоні Тарчиньский Арена у польському Вроцлаві.

Початок матчу Україна – Франція – о 21:45 за київським часом.

Україна – Франція: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Україна – Франція є підопічні Дідьє Дешама.

На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.37. Успіх підопічних Сергія Реброва оцінюють у 8.60. Нічийний результат матчу Україна – Франція в основний час – 5.20.

На думку букмекерів, найімовірнішим рахунком матчу стане перемога Франції з рахунком 2:0. На це дають коефіцієнт 6.90.

Це буде 13-та очна зустріч збірних: шість разів перемогу здобували Ле Блю, п’ять разів була зафіксована нічия і лише одного разу перемогли синьо-жовті – це сталося у відборі на ЧС-2014.

Два останні матчі, які команди грали у відборі на попередній Мундіаль у Катарі, завершилися нічийними рахунками – двічі 1:1.

А ось у товариській грі 2020 року Франція завдала збірній України найбільшої поразки в історії з рахунком 1:7.

Через травми матчі проти Франції та Азербайджану пропустять Андрій Лунін, Олександр Тимчик, Віталій Миколенко та Роман Яремчук. Замість них довикликали Георгія Бущана, Богдана Михайліченка, Владислава Дубінчака та Назара Волошина.

Водночас до заявки на гру з французами не потрапив Дубінчак та Віктор Циганков, який пропустив передматчеве тренування.

