Матч Україна – Франція у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 5 вересня на Тарчиньский Арена у польському Вроцлаві.

Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Матч Україна – Франція, де дивитися та хто покаже гру синьо-жовтих та Ле Блю у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.

Україна – Франція: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Україна – Франція у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Матч Україна – Франція коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко.

Також перед грою о 20:30 розпочнеться студія. Експертами стануть колишній головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко та ексворотар Динамо і збірної України Денис Бойко.

Аудіоописовий коментар матчу Україна – Франція для уболівальників з порушеннями зору буде доступним на Радіо Гомер.

На матчі Україна – Франція працюватиме нідерландська бригада арбітрів, яку очолить 42-річний Данні Маккелі.

Йому асистуватимуть Гессель Стегстра та Ян Де Вріс. Резервним арбітром призначено Алларда Ліндгута.

За VAR відповідатиме Денніс Гіглер, якому асистуватиме Річард Мартенс.

Нагадаємо, на стартові два матчі у відборі на ЧС-2026 проти Франції та Азербайджану Сергій Ребров викликав 25 футболістів.

Пізніше відбулися деякі корективи: замість Андрія Луніна, Олександра Тимчика, Віталія Миколенка довикликали Георгія Бущана, Богдана Михайліченка, Владислава Дубінчака та Назара Волошина. Також через травму матч пропустить Роман Яремчук.

