Матч Франція – Україна у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 13 листопада на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Матч Франція – Україна, де дивитися та хто покаже другу гру синьо-жовтих проти Ле Блю у відборі на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.

Франція – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Франція – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1 та на окремому поп-ап каналі в розділі Телебачення, що з’явиться на сервісі в день події.

Гру у Парижі прокоментують Вадим Скічко та Віталій Волочай.

На матчі Франція – Україна працюватиме словенська бригада арбітрів, яку очолить 45-річний Славко Вінчич.

Йому асистуватимуть Томаш Кланчик та Андраж Ковачич. Резервним арбітром призначено Раде Обреновича.

За VAR відповідатиме німець Беньямін Бранд, якому асистуватиме Бастіан Данкерт.

Востаннє команди зустрічалися у вересні у польському Вроцлаві у відборі на ЧС-2026. Тоді гра завершилася поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:2. Голами відзначилися Мікаель Олісе та Кіліан Мбаппе.

Після чотирьох матчів збірна України посідає друге місце у квартеті D, маючи в активі 7 очок.

Лідером групи є збірна Франції, яка набрала 10 очок. Ісландія йде третьою, маючи 4 очки, а остання сходинка в Азербайджану (1).

