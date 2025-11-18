Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Національні збірні господарів отримали від ФІФА прямі путівки на Мундіаль.

Загалом у ЧС-2026 візьмуть участь 48 команд, із яких 45 збірних відберуться через кваліфікаційні турніри.

Під час міжнародної паузи у листопаді до списку команд, які зіграють на Мундіалі, додалися Франція, Хорватія, Португалія, Норвегія, Німеччина та Нідерланди.

Факти ICTV зібрали список збірних, що вийшли у фінальну частину ЧС-2026 з футболу.

ЧС-2026 з футболу: хто вийшов до фінальної частини турніру

Нині на футбольний Мундіаль 2026 року відібралися через відбірковий етап вже 34 збірних.

Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея, Австралія, Саудівська Аравія, Катар;

Південна Америка (6/6) : Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбія;

Північна Америка (3/6) : США, Канада, Мексика;

Океанія (1/1) : Нова Зеландія;

Європа (7/16) : Англія, Франція, Хорватія, Португалія, Норвегія, Німеччина, Нідерланди;

Африка (9/9) : Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Сенегал, ПАР, Кот-д'Івуар;

Переможці плейоф (0/2):

Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме з 11 червня до 19 липня. Він унікальний тим, що вперше у турнірі візьмуть участь 48 збірних. Тривалий час на ЧС використовували формат із 32 командами-учасницями.

Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра – 19 липня у Нью-Йорку.

Збірна України розпочала відбір на ЧС-2026 восени цього року. Підопічні Сергія Реброва грають у групі D, де їхніми суперниками є команди Франції, Ісландії та Азербайджану.

