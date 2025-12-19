Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Сербію після шостого туру ЛК
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів шостого туру в Лізі конференцій.
На стадії основного етапу Ліги конференцій Україна була представлена двома клубами – Динамо та Шахтарем, але лише останній пробився до наступного раунду плейоф.
Після матчів шостого туру в Лізі конференцій, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 24-те місце.
Скільки балів заробили українські клуби
За підсумками шостого туру Ліги конференцій очки до таблички принесли обидва українські клуби.
Шахтар у Кракові розписав нічию з хорватською Рієкою, а Динамо у Любліні обіграло вірменський Ноа. Спільними зусиллями двох українських клубів було здобуто одразу 1.156 бала.
Загалом Україна має у своєму активі зараз 24.412 бала у таблиці.
Завдяки цьому вдалося обійти у таблиці коефіцієнтів Сербію, яка опустилася на 25 місце. Від Румунії, яка йде на 23-й сходинці, Україну відділяють 0.588 бала.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 104.325 бала (9/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 92.196 бала (7/7);
- 3. Іспанія – 86.171 бала (8/8);
- 4. Німеччина – 83.402 бала (7/7);
- 5. Франція – 75.891 бала (7/7);
- 6. Нідерланди – 65.762 бала (6/6);
- 7. Португалія – 63.266 бала (4/5);
- 8. Бельгія – 57.750 бала (3/5);
- 9. Туреччина – 48.125 бала (3/5);
- 10. Чехія – 46.075 бала (4/5);
- … 23. Румунія – 25.000 бала (1/4);
- 24. Україна – 24.412 бала (1/4);
- 25. Азербайджан – 23.875 бала (1/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося дев’ять змін. Польща змістила з 11-го місця Грецію, а Кіпр обійшов Швейцарію, яка тепер йде 16-ю.
Азербайджан втратив дві позиції та опустився на 28-ме місце, країну обійшли Словенія та Словаччина.
Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.
Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.