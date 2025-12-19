Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів шостого туру в Лізі конференцій.

На стадії основного етапу Ліги конференцій Україна була представлена двома клубами – Динамо та Шахтарем, але лише останній пробився до наступного раунду плейоф.

Після матчів шостого туру в Лізі конференцій, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 24-те місце.

Зараз дивляться

Скільки балів заробили українські клуби

За підсумками шостого туру Ліги конференцій очки до таблички принесли обидва українські клуби.

Шахтар у Кракові розписав нічию з хорватською Рієкою, а Динамо у Любліні обіграло вірменський Ноа. Спільними зусиллями двох українських клубів було здобуто одразу 1.156 бала.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 24.412 бала у таблиці.

Завдяки цьому вдалося обійти у таблиці коефіцієнтів Сербію, яка опустилася на 25 місце. Від Румунії, яка йде на 23-й сходинці, Україну відділяють 0.588 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 104.325 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 92.196 бала (7/7);

3. Іспанія – 86.171 бала (8/8);

4. Німеччина – 83.402 бала (7/7);

5. Франція – 75.891 бала (7/7);

6. Нідерланди – 65.762 бала (6/6);

7. Португалія – 63.266 бала (4/5);

8. Бельгія – 57.750 бала (3/5);

9. Туреччина – 48.125 бала (3/5);

10. Чехія – 46.075 бала (4/5);

… 23. Румунія – 25.000 бала (1/4);

24. Україна – 24.412 бала (1/4);

25. Азербайджан – 23.875 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося дев’ять змін. Польща змістила з 11-го місця Грецію, а Кіпр обійшов Швейцарію, яка тепер йде 16-ю.

Азербайджан втратив дві позиції та опустився на 28-ме місце, країну обійшли Словенія та Словаччина.

Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.

Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.