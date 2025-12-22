УАФ зобов’яже клуби УПЛ створити команди U-21 з сезону-2026/27
- З сезону-2026/27 кожен клуб УПЛ зобов’язаний мати команду U-21, що означає офіційне повернення молодіжного чемпіонату.
- УАФ також запроваджує вимогу поступової інтеграції команд U-10—U-17 у структуру клубів, які прагнуть виступати в елітному дивізіоні.
Українська асоціація футболу (УАФ) затвердила відновлення змагань серед команд U-21 для клубів-учасників української Прем’єр-ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Зміни до змагань УПЛ-2026/27
Починаючи з сезону-2026/27 кожен учасник української Прем’єр-ліги повинен мати у своїй структурі команду U‑21.
Також з’явилася вимога щодо стосовно поступової інтеграції дитячо-юнацьких команд (U-10 – U-17) в структуру клубу, який хоче стати учасником змагань елітного дивізіону.
– Особливу увагу було приділено новим викликам для клубів українського топдивізіону, які стосуватимуться молодіжного футболу – обов’язкова наявність із сезону-2026/2027 команди U-21, а також вимога поступової інтеграції дитячо-юнацьких команд U-10—U-17 у структуру клубу, який хоче бути учасником змагань УПЛ, — йдеться у заяві організації.
Чемпіонат України з футболу серед команд до 21 року існував з 2004 по 2021 роки. Востаннє його вигравало київське Динамо.
Раніше наставник національної збірної України Сергій Ребров виступав з ініціативою відновлення турніру U-21 під егідою української Прем’єр-ліги.