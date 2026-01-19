Збірна Сенегалу з футболу стала переможцем Кубка африканських націй. У фінальному матчі сенегальці обіграли господарів турніру, Марокко, з рахунком 1:0.

Матч Сенегал – Марокко відбувся на Спортивному комплексі Мулай Абделла у Рабаті.

Сенегал – переможець Кубка Африки-2025

Вирішальним став гол півзахисника Вільярреала Папе Гує у додатковий час. Завдяки цьому Леви Таранги вдруге у своїй історії виграли континентальний трофей.

Наприкінці другого тайму збірна Сенегалу покинула поле у зв’язку з незгодою з рішенням головного арбітра призначити пенальті у їхні ворота на останніх хвилинах зустрічі.

Перед цим арбітр не зарахував гол сенегальців після подачі з кутового, зафіксувавши дрібне порушення правил. Крім того, рефері відмовився переглядати момент на VAR.

HIGHLIGHTS: 1–0 Pape Gueye does it for Senegal. The #TotalEnergiesAFCON2025 champions. pic.twitter.com/GCGC1ULEFf — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) January 19, 2026

Суперечливі рішення арбітра призвели до бійок між деякими марокканськими гравцями на лаві запасних та їхніми суперниками. Тим часом група сенегальських уболівальників намагалася штурмувати поле за воротами, але їх стримали правоохоронці.

Гра поновилася після 14-хвилинної перерви. Збірна Марокко все ж виконала одинадцятиметровий удар, але з пенальті Браїма Діаса впорався голкіпер сенегальців Едуар Менді.

Після поразки марокканців стадіон, місткістю 69 500 глядачів, швидко спорожнів. Лише невелика кількість шанувальників залишилися, щоб побачити, як сенегальські гравці піднімають трофей.

