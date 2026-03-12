Донецький Шахтар обіграв польський Лех у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Матч Лех – Шахтар відбувся на Міському стадіоні у Познані та завершився перемогою гірників із рахунком 2:1.

Лех – Шахтар: як минув матч

У середині першого тайму головному тренеру Шахтаря Арді Турану довелося робити вимушену заміну через травму Дмитра Криськіва, якого замінив Марлон Гомес.

Через дев’ять хвилин перебування на полі бразилець відкрив рахунок у матчі. Спершу Кауан Еліас розібрався з двома суперниками у центрі поля та п’ятою відкинув на лівий фланг. Там м’яча підібрав Гомес, який зайшов до штрафного майданчика та пробив під воротарем.

На початку другого тайму Еліас отримав м’яча від Гомеса та розвороту пробив. М’яч після відскоку підібрав Невертон, який подвоїв рахунок у зутрічі.

На 70-й хвилині Лех зумів скоротити відставання – голом відзначився швед Мікаель Ісхак після прострілу від португальця Перейри.

Фінальну крапку у матчі поставили гірники, забивши дуже красивий гол. 19-річний Ізакі Сілва підкинув собі м’ча головою, після чого розвернувся та пробив ударом через себе у дальній кут воріт.

Лех – Шахтар – 1:3

Голи: Ісхак, 70 – Марлос Гомес, 36 Невертон, 48 Ізакі Сілва, 85

Матч-відповідь команд відбудеться за тиждень 19 березня у польському Кракові.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє в 1/4 фіналу Ліги конференцій проти тріумфатора зустрічі АЗ – Спарта Прага.

