Матч Шахтар – Крістал Пелас в 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 30 квітня на стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Початок матчу – 22:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Крістал Пелас, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із орлами у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Шахтар – Крістал Пелас: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Крістал Пелас у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Шахтар – Крістал Пелас прокоментують Вадим Шевякін та Віталій Кравченко.

На грі працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з 44-річним Феліксом Цваєром. Йому асистуватимуть Роберт Кемптер та Крістіан Діц. Резервним арбітром призначено Свена Яблонскі.

За систему VAR відповідатиме Бастіан Данкерт, якому допомагатиме Сорен Сторкс.

Нагадаємо, Шахтар за підсумком двох матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій здолав нідерландський АЗ. Перша гра завершилася розгромною перемогою підопічних Арди Турана з рахунком 3:0, а в другій команди зіграли внічию – 2:2.

Суперником Крістал Пелас у попередньому раунді була італійська Фіорентина. У першій грі орли обіграли фіалок 3:0, а в другій поступилися з рахунком 1:2.

