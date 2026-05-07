Донецький Шахтар вдруге поступився Крістал Пелас та завершив виступи на стадії 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Матч-відповідь Крістал Пелас – Шахтар відбувся на стадіоні Селгерст Парк у Лондоні та завершився з рахунком 2:1 на користь господарів. За сумою двох матчів 5:2.

Крістал Пелас – Шахтар: як минув матч

Шахтар дуже жваво розпочав зустрів і за десять хвилин створив три моменти, проте втілити їх у голи не вдалося.

Натомість відкрити рахунок вдалося форварду господарів Єремі Піно. Проте арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт через положення поза грою у футболіста Крістал Пелас.

На 25-й хвилині півзахисник Адам Вортон пробив здалеку, а Дмитро Різник відбив м’яч перед собою на Даніеля Муньйоса. Колумбієць пробив і м’яч рикошетом від захисника гірників Педро Енріке влетів у ворота.

Шахтарю вдалося зрівняти рахунок на 34-й хвилині завдяки красивому удару Егіналду, який в один дотик пробив у ворота Крістал Пелас після пасу від Педро Енріке.

Господарям знову вдалося вийти вперед у матчі вже на початку другого тайму завдяки голу Ісмаїла Сарра.

У фіналі Ліги конференцій Крістал Пелас зіграє проти іспанського Райо Вальєкано. Матч відбудеться у німецькому Лейпцигу в середу, 27 травня.

Нагадаємо, у першому матчі у Кракові минулого тижня Шахтар поступився з рахунком 1:3. Тоді єдиним голом за гірників відзначився Олег Очеретько.

