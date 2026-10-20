Кріштіану Роналду дискваліфікували на 30 днів за те, що він самовільно покинув тренувальний табір національної збірної через конфлікт із головним тренером Жорже Жезусом.

Рішення ухвалила Дисциплінарна рада Португальською федерації футболу.

Окрім відсторонення 41-річного нападника на нього наклали штраф у розмірі €255.

Дисциплінарна рада визнала, що Роналду умисно вчинив порушення, передбачене статтею 160(1) ‌дисциплінарного регламенту федерації.

У заяві не вказано, на які матчі чи заходи поширюватиметься дискваліфікація, а також чи буде час, вже відбутий у рамках тимчасової дискваліфікації, зараховано до 30-денного терміну покарання.

Роналду покинув тренувальну базу Португалії в Копенгагені перед матчем Ліги націй проти Данії у жовтні, звинувативши Жезуса у двічі порушених обіцянках. Жезус заперечив, що домовлявся з Роналду.

Пізніше Роналду вибачився за те, що не привітався з уболівальниками після матчу з Норвегією та залишив своїх товаришів по команді. Він зазначив, готовий повернутися до складу збірної після відбуття будь-якого покарання, пов’язаного з цим інцидентом.

Президент Португальської федерації футболу Педро Проенса заявив, що всі члени федерації хочуть, щоб Роналду повернувся до складу національної збірної, щойно ця справа буде вирішена.