Де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026
- Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартують 6 лютого 2026 року.
- На українських шанувальників спорту чекають понад 125 годин прямих трансляцій і щоденні дайджести.
Зимові Олімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо стартують 6 лютого та триватимуть до 22 лютого 2026 року.
Станом на 8 січня українські спортсмени здобули 20 олімпійських ліцензій у п’яти видах спорту.
Факти ICTV розповідають, де дивитися зимові Олімпійські ігри-2026.
Олімпіада-2026: де дивитися в Україні
В Україні офіційним транслятором Олімпійських ігор-2026 буде телерадіокомпанія Суспільне.
Олімпійські змагання можна транслюватимуть платформи Суспільного:
- телеканал Суспільне Спорт;
- місцеві канали Суспільного;
- Радіо Промінь;
- сайт Суспільного, на якому будуть доступні три додаткових плеєри.
Сумарно на глядачів очікують понад 125 годин прямих ефірів. Крім того плануються щоденні дайджести у форматі Олімпіада за 500 секунд.
Зимові Олімпійські ігри-2026 приймуть два італійські міста Мілан та Кортіна-д’Ампеццо. Змагання триватимуть з 6 до 22 лютого 2026 року. Олімпійська кваліфікація триватиме до 18 січня, коли й визначаться остаточні списки учасників.
В Олімпіаді-2026 участь візьмуть близько 3 тис. спортсменів з 85 країн, які розіграють 116 комплектів нагород у 16 видах спорту.
Нещодавно стало відомо, що український прапор на церемонії відкриття Олімпіади-2026 нестиме скелетоніст Владислав Гераскевич.