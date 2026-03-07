Україна здобула перше золото на Паралімпіаді-2026. Паралімпійський біатлоніст Тарас Радь став чемпіоном у спринті у класі сидячи.

Золото на Паралімпійських іграх

Так, наш парабіатлоніст Тарас Радь із часом 19:55.5 випередив двох представників Китаю у боротьбі за золоту медаль. Ще один українець Василь Кравчук фінішував четвертим із часом 20:27.0.

У цьому заїзді брали участь ще три українці:

Олександр Алексик дев’ятий із часом 20:55.8;

Павло Бал на 12 місці із часом 21:28.4;

Григорій Шимко на 15 місці із часом 22:33.7.

Для Тараса Радя це друге паралімпійське золото у кар’єрі. На зимовій Паралімпіаді-2022 у Пекіні наш спортсмен став чемпіоном гонки на 12,5 км.

Фото: Паралімпійський комітет України

