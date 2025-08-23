Символ свободи й нескореності: Світоліна, Харлан, Усик вітають з Днем прапора

Щорічно 23 серпня відзначають День державного прапора України.

З цієї нагоди відомі спортсмени у соціальних мережах поділилися фото з синьо-жовтим стягом, а деякі написали привітання та що він для них означає.

Факти ICTV зібрали привітання українських атлетів з Днем державного прапора.

Спортсмени вітають з Днем прапора України

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк, який після Олімпіади-2024 у Парижі завершив кар’єру, опублікував фото з тренувального залу.

На знімку Беленюк разом з іншими спортсменами тримають український стяг. У дописі він написав: З Днем прапора.

Бронзова призерка Олімпіади та чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід опублікувала кілька світлин з прапором України зі змагань і не тільки.

– Наш прапор – це символ свободи, сили й нескореності українського народу. З Днем державного прапора України! – написала вона.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зазначила, що з особливою гордістю піднімає український стяг у моменти найбільших перемог.

– Для мене державний прапор – це символ любові до своєї країни та сили, що об’єднує й надихає. У моменти найбільших перемог я з особливою гордістю піднімаю його, щоб нагадати всьому світу, хто ми є і за які цінності боремося, – написала тенісистка в Instagram.

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик опублікував у сториз графіку у синьо-жовтих кольорах, на якій присутні напис англійською Ukraine та зображені крила.

До картинки від прикріпив трек Fight for life, записаний у колаборації з Артемом Пивоваром і діджейкою Korolova.

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан для вітання з Днем державного прапора України обрала світлину з Ігор-2024 у Парижі, коли вона здобула медаль. У руках спортсменка тримає синьо-жовтий стяг.

Бронзова призерка Олімпійських ігор із художньої гімнастики Анна Різатдінова також привітала земляків зі святом, прикріпивши фото з одного з п’єдесталів на змаганнях.

Футболісти збірної України, зокрема Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Роман Яремчук та Андрій Лунін у своїх сториз поширили дописи про День прапора України своїх клубів, УАФ або з інших сторінок.

Факти ICTV також поспілкувалися з істориком і політологом, щоб дізнатися, як змінилося сприйняття прапора України в умовах війни.

