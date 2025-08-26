Костюк єдиною з українок вийшла до другого кола US Open-2025
Марта Костюк єдиною з українських тенісисток вийшла до другого кола одиночного турніру серії Grand Slam – US Open-2025.
У двох сетах вона здолала британську тенісистку Кеті Бултер із рахунком 6:4, 6:4.
Костюк вийшла у друге коло на US Open-2025
Тенісистки провели на корті 1 годину та 38 хвилин, за які Костюк дев’ять разів подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (24:22), але мала майже удвічі більше віннерів (19:10).
У першій партії Марта повела з брейком 3:1, проте у восьмому геймі британці вдалося зрівняти. Ключовим став наступний гейм на подачі Бултер, який взяла Костюк, після чого з другого разу оформила сетпойнт.
На старті другої партії тенісистки обмінялися брейками, після чого Марта взяла подачу суперниці та повела 3:1.
Українка втримувала перевагу і могла закрити матч у дев’ятому геймі, але Бултер вдалося відіграти п’ять матчпойнтів. У підсумку Костюк закрила партію у десятому геймі, відігравши три брейки.
Бултер – Костюк: відеоогляд матчу
Наступною суперницею Марти Костюк стане турецька тенісистка Зейнеп Сонмез, яка у першому колі здолала американку Кеті Волинець.
Зазначимо, що Костюк єдиною з українок, хто продовжує виступи в одиночному розряді US Open. У першому колі ракетки зачохлили Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.