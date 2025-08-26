Марта Костюк єдиною з українських тенісисток вийшла до другого кола одиночного турніру серії Grand Slam – US Open-2025.

У двох сетах вона здолала британську тенісистку Кеті Бултер із рахунком 6:4, 6:4.

Костюк вийшла у друге коло на US Open-2025

Тенісистки провели на корті 1 годину та 38 хвилин, за які Костюк дев’ять разів подала навиліт, припустилася більше невимушених помилок (24:22), але мала майже удвічі більше віннерів (19:10).

Зараз дивляться

У першій партії Марта повела з брейком 3:1, проте у восьмому геймі британці вдалося зрівняти. Ключовим став наступний гейм на подачі Бултер, який взяла Костюк, після чого з другого разу оформила сетпойнт.

На старті другої партії тенісистки обмінялися брейками, після чого Марта взяла подачу суперниці та повела 3:1.

Українка втримувала перевагу і могла закрити матч у дев’ятому геймі, але Бултер вдалося відіграти п’ять матчпойнтів. У підсумку Костюк закрила партію у десятому геймі, відігравши три брейки.

Бултер – Костюк: відеоогляд матчу

Наступною суперницею Марти Костюк стане турецька тенісистка Зейнеп Сонмез, яка у першому колі здолала американку Кеті Волинець.

Зазначимо, що Костюк єдиною з українок, хто продовжує виступи в одиночному розряді US Open. У першому колі ракетки зачохлили Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.