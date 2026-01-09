Друга ракетка України Марта Костюк вийшла до півфіналу тенісного турніру WTA 500 у Брисбені.

У двох сетах вона здолала дев’яту ракетку світу, “нейтральну” Мірру Андрєєву з рахунком 7:6 (9:7), 6:3.

Костюк обіграла Андрєєву у Брисбені

Тенісистки провели на корті 1 годину та 48 хвилин, за які Марта зробила дві подачі навиліт, допустила дві подвійні помилки та відіграла чотири з шести брейкпойнтів.

Зараз дивляться

У першій партії на корті за рівної боротьби суперниці обмінялися один раз брейками, а переможницю сету визначив тайбрейк, де сильнішою була Костюк.

У другій партії “нейтральна” повела у рахунку з брейком 2:0, але Костюк вдалося відігратися та зрівняти. Встановивши рахунок 3:3, Марта виграла наступні три гейми, взявши дві подачі Андрєєвої. Матчбол українка реалізувала з першої спроби.

Костюк – Андрєєва: відеоогляд матчу

За вихід у фінал турніру у Брисбені Костюк зіграє проти четвертої ракетки світу, американки Джессіки Пегули, яка у чвертьфіналі обіграла іншу українську тенісистку Даяну Ястремську.

В іншій півфінальній парі зустрінуться “нейтральна” Аріна Соболенко та чешка Кароліна Мухова. Обидва півфінали заплановані на суботу, 10 січня.