Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії зіграла у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. У вирішальному матчі українки поступилися Чехії з рахунком 0:2 та завершили турнір зі срібними медалями.

Фінальне протистояння Україна – Чехія відбулося у неділю, 27 вересня, пише Суспільне.

Україна – Чехія: результат Ангеліни Калініної

Першою на корт вийшла Ангеліна Калініна, яка зустрілася з Кароліною Муховою.

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Українка поступилася у двох сетах – 2:6, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин.

У першій партії Мухова зробила брейк у третьому геймі та надалі втримувала перевагу. За весь матч Калініна не мала жодного брейк-пойнту.

Українка не виконала жодного ейсу, допустила одну подвійну помилку. Мухова вісім разів подала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала чотири брейки.

Ця поразка стала першою для Калініної у матчах за національну збірну. До цього вона виграла чотири одиночні та одну парну зустріч.

Світоліна програла Носковій у другому матчі

У другій одиночній зустрічі Еліна Світоліна зіграла проти Лінди Носкової.

Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився перемогою чешки – 6:3, 7:6(5).

Світоліна вдало розпочала зустріч, першою зробила брейк та повела 3:1. Однак після цього Носкова виграла п’ять геймів поспіль і забрала стартовий сет.

У другій партії тенісистки не мали жодного брейк-пойнту, тому доля сету вирішилася на тай-брейку.

Після рахунку 3:3 Носкова отримала перевагу та з третього матч-пойнту завершила зустріч, принісши Чехії перемогу у фіналі.

Світоліна виконала шість ейсів, припустилася трьох подвійних помилок і зробила один брейк. Носкова десять разів подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала три брейки.

Таким чином, Чехія достроково виграла фінальне протистояння з рахунком 2:0, тому парний матч уже не міг вплинути на визначення переможця.

Україна здобула історичне срібло Кубка Біллі Джин Кінг

Збірна України вперше в історії дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг та завершила турнір зі срібними медалями.

Нагороди отримали Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Людмила Кіченок і Катерина Завацька. Срібну медаль також вручили капітану збірної Іллі Марченку.

Чехія здобула Кубок Біллі Джин Кінг удванадцяте в історії. Востаннє чеська команда вигравала командний трофей у 2018 році. Більше титулів має лише збірна США – 18.

На шляху до історичного фіналу Україна перемогла Бельгію у чвертьфіналі, а у півфіналі здолала Італію. Чехія у плейоф пройшла Велику Британію та Іспанію.

Наступний сезон українська збірна розпочне з кваліфікації та знову боротиметься за вихід до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.

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