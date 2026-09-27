Історичне срібло: Україна програла Чехії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії зіграла у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. У вирішальному матчі українки поступилися Чехії з рахунком 0:2 та завершили турнір зі срібними медалями.
Фінальне протистояння Україна – Чехія відбулося у неділю, 27 вересня, пише Суспільне.
Україна – Чехія: результат Ангеліни Калініної
Першою на корт вийшла Ангеліна Калініна, яка зустрілася з Кароліною Муховою.
Українка поступилася у двох сетах – 2:6, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин.
У першій партії Мухова зробила брейк у третьому геймі та надалі втримувала перевагу. За весь матч Калініна не мала жодного брейк-пойнту.
Українка не виконала жодного ейсу, допустила одну подвійну помилку. Мухова вісім разів подала навиліт, зробила дві подвійні помилки та реалізувала чотири брейки.
Ця поразка стала першою для Калініної у матчах за національну збірну. До цього вона виграла чотири одиночні та одну парну зустріч.
Світоліна програла Носковій у другому матчі
У другій одиночній зустрічі Еліна Світоліна зіграла проти Лінди Носкової.
Матч тривав 1 годину 33 хвилини та завершився перемогою чешки – 6:3, 7:6(5).
Світоліна вдало розпочала зустріч, першою зробила брейк та повела 3:1. Однак після цього Носкова виграла п’ять геймів поспіль і забрала стартовий сет.
У другій партії тенісистки не мали жодного брейк-пойнту, тому доля сету вирішилася на тай-брейку.
Після рахунку 3:3 Носкова отримала перевагу та з третього матч-пойнту завершила зустріч, принісши Чехії перемогу у фіналі.
Світоліна виконала шість ейсів, припустилася трьох подвійних помилок і зробила один брейк. Носкова десять разів подала навиліт, допустила чотири подвійні помилки та реалізувала три брейки.
Таким чином, Чехія достроково виграла фінальне протистояння з рахунком 2:0, тому парний матч уже не міг вплинути на визначення переможця.
Україна здобула історичне срібло Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України вперше в історії дійшла до фіналу Кубка Біллі Джин Кінг та завершила турнір зі срібними медалями.
Нагороди отримали Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Людмила Кіченок і Катерина Завацька. Срібну медаль також вручили капітану збірної Іллі Марченку.
Чехія здобула Кубок Біллі Джин Кінг удванадцяте в історії. Востаннє чеська команда вигравала командний трофей у 2018 році. Більше титулів має лише збірна США – 18.
На шляху до історичного фіналу Україна перемогла Бельгію у чвертьфіналі, а у півфіналі здолала Італію. Чехія у плейоф пройшла Велику Британію та Іспанію.
Наступний сезон українська збірна розпочне з кваліфікації та знову боротиметься за вихід до фінальної частини Кубка Біллі Джин Кінг.