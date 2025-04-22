Посівний календар на травень 2025: що і коли саджати для щедрого врожаю

Травень – час, коли сад і город буквально випромінюють життя. Саме в цей період відбувається основна висадка овочів, фруктів, квітів, а також догляд за багаторічниками, боротьба зі шкідниками і хворобами.

Щоб упоратися з усіма завданнями та не проґавити найкращі моменти для посадок, варто звернутися до місячного посівного календаря, що підготували Факти ICTV.

Посівний календар на травень 2025 року – сприятливі дні для посадки

У травні 2025 року на городників чекає чимало сприятливих днів. Найкращі періоди для висадки овочевих культур – 1-3, 8-11, 13-17, 21, 22, 25, 29 і 30 травня. У ці дати можна сміливо братися за основні види робіт – від посіву насіння до висаджування розсади у відкритий ґрунт.

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Варто пам’ятати, що погодні умови в північних регіонах можуть потребувати трохи пізнішого початку, тож орієнтуйтеся також на температуру ґрунту та нічні заморозки.

Що та коли сіяти у травні 2025

Травень – ідеальний період для посадки коренеплодів. Протягом місяця матимете чимало вдалих дат для роботи на грядках.

Картопля, топінамбур – 16, 17, 25 травня;

Батат – 6, 7, 11 травня;

Морква, буряк, пастернак варто – 16, 17, 25 травня;

Редиска та ріпа – 1-3, 8-11, 16-17, 21-25, 29, 30 травня;

Ріпчаста цибуля – 16, 17, 25 травня;

Зелень і шніт – 1-3, 8-11, 13-17, 21-24, 29, 30 травня;

Часник і порей – 8-11, 13-17, 25 травня.

Для висадки томатів, огірків, перцю, капусти та інших овочів передбачено значну частину місяця – з 1 по 3, 8-11, 16-17, 21-25, 29-30 травня. Це чудовий період і для баштанних – гарбузів, кабачків, динь. Окремо варто зазначити дати для кукурудзи – це 8-10, 29 і 30 травня.

Салати, кріп, шпинат, руколу, кінзу, базилік і навіть мікрозелень можна висівати практично протягом усього місяця, окрім несприятливих днів. Особливо вдалі дати – 1-3, 8-11, 13-17, 21-25, 29, 30 травня.

У травні можна висаджувати нові ягідні кущі, а також зайнятися плодовими деревами.

Полуниця, малина, смородина, аґрус – 11, 16, 17, 25, 29-31 травня;

Яблуня – 13-17, 25 травня;

Груша, айва – 8-11, 16-17, 25 травня;

Черешня – 4, 5, 25 і 31 травня;

Виноград – 11, 13-17 травня.

Калина, шипшина, обліпиха, горобина – 11, 13-15, 25, 29, 30 травня.

Є у посівному календарі на травень 2025 і сприятливі дні для декоративних дерев і чагарників – 1-10, 16-17, 21-22, 25, 29-31 травня.

Газони, однорічники, багаторічні трав’янисті рослини, цибулинні й бульбові найкраще висаджувати 6-10, 16-17, 25, 29, 30 травня. Хвойні породи – 6, 7 і 13-15 травня. Ліани та живоплоти також добре приймаються у цей час.

Посівний календар на травень 2025 року – несприятливі дні для посадки

Попри сприятливу погоду та натхнення до роботи, в травні будуть дні, коли посадкових робіт варто уникати – це 12, 18-20, 26-28 травня.

У ці дати краще приділити час підживленню рослин, обрізанню дерев, боротьбі з бур’янами або підготовці ґрунту.

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