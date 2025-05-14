Професійні кавомашини: коли варто обрати та чим відрізняються від звичайних

Кава настільки стала частиною сучасного життя, що люди купляють кавомашини не лише для власного бізнесу, але й для офісу або ж для дому. І тут виникає питання, які кавомашини краще обрати – професійні чи звичайні та в чому між ними різниця? Про це розповідаємо далі у матеріалі.

Професійні кавомашини: коли варто обирати

Перший момент, який варто врахувати, обираючи між професійною кавомашиною та звичайною – цільове призначення. Дехто купляє кавову машинку додому, аби улюблений та запашний напій завжди був у доступі. До того ж, так можна відчути себе трошки баристою.

Часто люди купляють кавові машини в офіс, аби працівники мали змогу підзарядитися у робочому просторі та трошки перепочити між професійними задачами протягом дня. До того ж, це створює простір для спілкування, що також важливо для загальної атмосфери та самопочуття людей.

Зараз дивляться

Ну, і, звісно, кавомашини купляють підприємці у ресторан або кав’ярню. Особливо в останньому випадку – це пряме джерело заробітку, оскільки саме від того, яку каву приготує кавомашина, залежить те, чи будуть ходити люди у заклад.

Тож, якщо у вас кавовий або рестораний бізнес, то, звісно, краще обирати пророфесійну кавомашину, великий вибір яких представлений на сайті Coffeetrade. І далі розкажемо чому – у чому принципова різниця між професійною кавомашиною та звичайною.

Професійні кавомашини vs звичайна: у чому різниця

Є різні види кавових машин – краплинні, перколяційні, гейзерні і кавомашини-еспресо. Останній варіант – головний атрибут кожної кав’ярні. На прикладі кавомашини-еспресо і розбиремося, у чому різниця між звичайним та професійним її варіантом.

Отже, звичайні та професійні кавомашини відрізняються:

потужністю;

продуктивністю;

складністю управління;

підключенням до водопроводу;

ціною.

Далі розберемо кожний пункт окремо.

Потужність

Професійні кавомашини мають більшу потужність, ніж звичайні. Це дозволяє забезпечити швидше та ефективніше приготування кави. Так, потужність професійних машин варіюється від 2 до 3 кВт, а звичайних – від 1 до 1,5 кВт.

Продуктивність

Якраз вища потужність дає можливість приготувати каву швидше, що є досить важливим моментом, коли у вас кавовий бізнес. До того ж, у професійних кавомашинах є вбудований термостат, який забезпечує певну температуру бойлера.

Підключенням до водопроводу

Як правило, домашні кавомашини не мають підключення до водопроводу, натомість є окремий резервуар, у який заливається вода. У професійних кавомашинах є така функція.

Складністю управління

Звичайні кавомашини легші в управлінні – вони налаштовані на те, щоб швидко та без особливих зусиль зробити собі улюблений напій. Професійні кавовімашини, звісно, складніше у плані керування, але дають більш якісний напій.

Ціна

Звісно, професійні кавомашини дорожчі від звичайних.

На сайті Coffeetrade представлені професійні кавомашини. Тут ціни стартують від 114 тис. грн і сягують понад 400 тис. грн.

Професійні кавомашини: ціни

На сайті Coffeetrade представлені професійні кавомашини. Тут ціни стартують від 114 тис. грн і сягують понад 400 тис. грн.

До речі, нове дослідження показало, що регулярне споживання кави допоможе зберегти у поважному віці фізичну активність та енергію.

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