Посівний календар на жовтень 2025: що встигнути посадити восени
Жовтень – час підготовки городу та саду до зими. Саме в цей період висаджують озимі культури, сіють сидерати, підживлюють ґрунт і завершують основні сезонні роботи.
Грамотно проведені підзимові посіви допоможуть отримати ранній і багатий урожай наступного року.
Щоб правильно спланувати всі завдання, варто звернутися до місячного посівного календаря, що підготували Факти ICTV.
Посівний календар на жовтень 2025 року – сприятливі дні для посадки
У жовтні 2025 року найкращі періоди для посадок і підзимових робіт – 4–6 та 12–14 жовтня. У ці дати можна сміливо висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева та кущі.
Що та коли сіяти у жовтні 2025
Жовтень – найвдаліший місяць для підзимових культур, які добре перенесуть холод і зійдуть рано навесні.
- Озимий часник – 4–6, 12–14 жовтня;
- Морква, буряк, петрушка коренева – 4–6, 12–14 жовтня;
- Цибуля ріпчаста та шніт – 4–6, 12–14 жовтня;
- Зелень (шпинат, кріп, салати, рукола, кінза, базилік) – 4–6, 12–14 жовтня;
- Сидерати (гірчиця, жито, фацелія, люпин) – 4–6, 12–14 жовтня.
Цей місяць також підходить для осінніх посадок ягідних кущів і плодових дерев.
- Полуниця, малина, смородина, аґрус – 4–6, 12–14 жовтня;
- Яблуня, груша, айва – 4–6, 12–14 жовтня;
- Виноград, калина, шипшина, обліпиха, горобина – 12–14 жовтня.
Для декоративних культур теж є вдалі дати: хвойні породи, багаторічники та живоплоти добре приживатимуться саме у середині жовтня.
Посівний календар на жовтень 2025 року – несприятливі дні для посадки
У жовтні варто уникати робіт, пов’язаних із посадками та пересадками, у наступні дати: 1, 9, 29–31 жовтня.
У ці дати краще присвятити час прибиранню ділянки, перекопуванню, боротьбі з бур’янами та мульчуванню.