Жовтень – час підготовки городу та саду до зими. Саме в цей період висаджують озимі культури, сіють сидерати, підживлюють ґрунт і завершують основні сезонні роботи.

Грамотно проведені підзимові посіви допоможуть отримати ранній і багатий урожай наступного року.

Щоб правильно спланувати всі завдання, варто звернутися до місячного посівного календаря, що підготували Факти ICTV.

Посівний календар на жовтень 2025 року – сприятливі дні для посадки

У жовтні 2025 року найкращі періоди для посадок і підзимових робіт – 4–6 та 12–14 жовтня. У ці дати можна сміливо висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева та кущі.

Що та коли сіяти у жовтні 2025

Жовтень – найвдаліший місяць для підзимових культур, які добре перенесуть холод і зійдуть рано навесні.

Озимий часник – 4–6, 12–14 жовтня;

Морква, буряк, петрушка коренева – 4–6, 12–14 жовтня;

Цибуля ріпчаста та шніт – 4–6, 12–14 жовтня;

Зелень (шпинат, кріп, салати, рукола, кінза, базилік) – 4–6, 12–14 жовтня;

Сидерати (гірчиця, жито, фацелія, люпин) – 4–6, 12–14 жовтня.

Цей місяць також підходить для осінніх посадок ягідних кущів і плодових дерев.

Полуниця, малина, смородина, аґрус – 4–6, 12–14 жовтня;

Яблуня, груша, айва – 4–6, 12–14 жовтня;

Виноград, калина, шипшина, обліпиха, горобина – 12–14 жовтня.

Для декоративних культур теж є вдалі дати: хвойні породи, багаторічники та живоплоти добре приживатимуться саме у середині жовтня.

Посівний календар на жовтень 2025 року – несприятливі дні для посадки

У жовтні варто уникати робіт, пов’язаних із посадками та пересадками, у наступні дати: 1, 9, 29–31 жовтня.

У ці дати краще присвятити час прибиранню ділянки, перекопуванню, боротьбі з бур’янами та мульчуванню.

