Повний Місяць – це період, коли емоції загострюються, люди стають більш чутливими до стресу та зовнішніх чинників. Саме тому в цю фазу супутника Землі частіше спостерігаються зміни у настрої і самопочутті.

Факти ICTV з’ясували, коли настане повний Місяць у жовтні 2025 року, щоб ви заздалегідь підготувалися до впливу астрономічного явища.

Коли повний Місяць у жовтні 2025

Повний Місяць у жовтні 2025 року з’явиться на небі 7 числа о 06:47 за київським часом.

У цей момент супутник Землі можна буде побачити повністю освітленим. Але щоб не пропустити яскраве астрономіче явище, доведеться прокинутися дуже рано.

Вплив повного Місяця на діяльність людини

У період повні люди частіше скаржаться на безсоння, дратівливість, підвищену емоційність і втому. Дехто в цей день може відчувати прилив енергії, тому вкрай важливо спрямовувати її на корисні справи, уникаючи конфліктів та імпульсивних вчинків.

Під час повного Місяця варто подбати про свій внутрішній стан, не потрібно перевантажувати себе роботою, інформацією чи фізичними навантаженнями.

Що не можна робити у повню – народні вірування

Народні вірування радять в цей час бути обережними. У повню не рекомендується:

сваритися чи з’ясовувати стосунки;

починати нові справи, особливо ті, що вимагають спокою та концентрації;

позичати гроші чи цінні речі, щоб не “віддати” власне благополуччя;

стригти волосся, адже вважалося, що це забирає енергію;

проводити медичні операції – зростає ризик ускладнень і кровотеч;

ухвалювати імпульсивні рішення – результат вас розчарує;

переїдати та зловживати алкоголем.

Що можна робити у повний Місяць – народні прикмети

Попри заборони, у народі повня також вважалася періодом особливої сили. У цей день можна:

загадувати бажання – вони мають більше шансів здійснитися;

очищати дім і себе від негативної енергії;

позбавлятися непотрібних речей;

завершувати справи, підбивати підсумки;

займатися творчістю, писати плани на майбутнє;

збирати лікувальні трави;

медитувати, займатися духовними практиками.

