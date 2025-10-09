У четвер, 9 жовтня, Нобелівський комітет оголосив цьогорічного лауреата премії з літератури. Ним став угорський письменник Ласло Краснагоркаї.

Нобелівська премія з літератури 2025

Письменнику Ласло Краснагоркаї присудили Нобелівську премію 2025 за “за його переконливу та пророчу творчість, яка в умовах апокаліптичного терору підтверджує силу мистецтва”.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025

Нагадаємо, що минулого року Нобелівську премію з літератури отримала південнокорейська письменниця Хан Ґан. Її відзначили за “насичену поетичну прозу, яка протистоїть історичним травмам і викриває крихкість людського життя”.

Нобелівський тиждень 2025 стартував 6 жовтня у Швеції та Норвегії. Грошова винагорода цьогоріч становить 11 млн шведських крон – це приблизно $1,2 млн.

Церемонія вручення Нобелівської премії 2025 традиційно відбудеться у Стокгольмі 10 грудня – у день народження Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, що лауреатами Нобелівки з фізики цього року стали одразу троє американських вчених. Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс отрмали нагороду за відкриття, яке довело, що квантові ефекти можуть відбуватися навіть у звичайних електричних колах.

