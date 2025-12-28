Знаменита французька актриса Бріжіт Бардо померла. На час смерті їй було 91 рік.

Про смерть повідомило французьке видання Le Figaro.

Померла Бріжіт Бардо

28 грудня 2025 року померла Бріжит Бардо – легендарна актриса та одна з найвпливовіших постатей французького кінематографа XX століття, відома як секс-символ.

Вона пішла з життя у Франції, залишивши після себе не лише десятки культових ролей, а й багату, суперечливу, але значущу спадщину для європейської культури.

– Найкрасивіша жінка 20-го століття мала мужність дивитися в очі часу та своїм ранам. Вона залишила кіно майже п’ятдесят років тому і з того часу присвятила всю свою енергію правам тварин, – пише видання.

Бріжіт Бардо: що про неї відомо

Бріжит Бардо завершила кар’єру в кіно в 1973 році, вийшовши на пенсію.

За її плечимає 46 фільмів. Серед її робіт – стрічка Коліно Троусс-Хеміс під керівництвом Ніни Компанез, а також культовий фільм Чудова ідіотка.

У 2010 році у Музеї років Трент у Булонь-Бійанкур їй була присвячена велика виставка, куратори якої Анрі-Жан Серват і Трістан Дюваль розширили експозицію, залучивши не лише прихильників її покоління, а й молодь.

Особливо популярними стали розділи, присвячені її активізму та боротьбі за захист тварин, включно з кампаніями проти знищення дитинчат тюленів.

Бардо також розпочала співочу кар’єру після подій 1968 року у Парижі, співпрацюючи із Сержем Генсбуром.

Вона залишила визначний слід в історії французького кіно, не боячись провокаційних ролей і формуючи власну унікальну спадщину, яку оцінено повною мірою лише через роки після завершення її кар’єри.

