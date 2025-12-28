Померла Бріжіт Бардо, ікона французького кіно: що відомо
Знаменита французька актриса Бріжіт Бардо померла. На час смерті їй було 91 рік.
Про смерть повідомило французьке видання Le Figaro.
Померла Бріжіт Бардо
28 грудня 2025 року померла Бріжит Бардо – легендарна актриса та одна з найвпливовіших постатей французького кінематографа XX століття, відома як секс-символ.
Вона пішла з життя у Франції, залишивши після себе не лише десятки культових ролей, а й багату, суперечливу, але значущу спадщину для європейської культури.
– Найкрасивіша жінка 20-го століття мала мужність дивитися в очі часу та своїм ранам. Вона залишила кіно майже п’ятдесят років тому і з того часу присвятила всю свою енергію правам тварин, – пише видання.
Бріжіт Бардо: що про неї відомо
Бріжит Бардо завершила кар’єру в кіно в 1973 році, вийшовши на пенсію.
За її плечимає 46 фільмів. Серед її робіт – стрічка Коліно Троусс-Хеміс під керівництвом Ніни Компанез, а також культовий фільм Чудова ідіотка.
У 2010 році у Музеї років Трент у Булонь-Бійанкур їй була присвячена велика виставка, куратори якої Анрі-Жан Серват і Трістан Дюваль розширили експозицію, залучивши не лише прихильників її покоління, а й молодь.
Особливо популярними стали розділи, присвячені її активізму та боротьбі за захист тварин, включно з кампаніями проти знищення дитинчат тюленів.
Бардо також розпочала співочу кар’єру після подій 1968 року у Парижі, співпрацюючи із Сержем Генсбуром.
Вона залишила визначний слід в історії французького кіно, не боячись провокаційних ролей і формуючи власну унікальну спадщину, яку оцінено повною мірою лише через роки після завершення її кар’єри.