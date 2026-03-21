У квітні 2026 року буде два періоди зростального Місяця. Це час, коли енергія поступово наростає, а тому багато хто використовує ці дні для планування, запуску нових справ і роботи над собою.

Фаза зростального Місяця символізує рух вперед, накопичення сил і внутрішні зміни. У цей період легше формувати нові звички, переглядати цілі, починати проєкти або поступово втілювати задумані плани.

Факти ICTV розповідають, коли буде зростальний Місяць у квітні 2026 року та що можна і не варто робити у ці дні.

Зараз дивляться

Коли буде зростальний Місяць у квітні 2026 року

Перший перод зростального Місяця у квітні 2026 року буде дуже коротким і припадає на перший день другого місяця весни – це завершальний день фази зростання перед повнею.

Другий період розпочнеться після молодика 17 квітня о 14:52 і триватиме з 18 по 30 квітня. Перша чверть Місяця настане 24 квітня о 5:32.

Саме ці дні традиційно вважаються сприятливими для нових починань, планування майбутнього та активних дій.

Зростальний Місяць у квітні 2026 року – що можна і не можна робити

1 квітня – день пошуку внутрішніх відповідей і духовного розвитку. Добре займатися самовдосконаленням, розвивати здібності та приділяти час улюбленим справам. Сприятливо починати нові проєкти. Водночас варто берегти очі та по можливості менше працювати за комп’ютером.

18 квітня – спокійний день для планування майбутніх справ. Варто обдумати нові ідеї, визначити цілі на найближчий час і не перевантажувати себе фізично.

19 квітня – сприятливий час для початку реалізації задумів. Добре запускати нові проєкти, працювати над довгостроковими планами та проявляти ініціативу.

20 квітня – день активності та внутрішньої енергії. Корисно займатися спортом, працювати над собою або позбавлятися шкідливих звичок.

21 квітня – час для навчання та пошуку нової інформації. Варто присвятити день роздумам, самоаналізу та спілкуванню з близькими.

22 квітня – день, коли варто обережно ставитися до нових пропозицій і знайомств. Краще зосередитися на плануванні та виконанні повсякденних справ.

23 квітня – сприятливий день для творчості, інтелектуальної роботи та духовних практик. У цей час може посилюватися інтуїція.

24 квітня – перехід між фазами Місяця. У такі дні можливі емоційні коливання, тому важливо контролювати слова та уникати конфліктів.

25 квітня – день внутрішніх змін і переосмислення. Сприятливий час для поїздок, нових ідей і початку справ, які потребують рішучості.

26 квітня – непростий день, коли можуть з’являтися сумніви або тривожні думки. Краще не починати важливих справ і уникати поспішних рішень.

27 квітня – хороший час для сімейних справ, зміцнення відносин і довгострокових проєктів. Можна починати нові справи, особливо пов’язані з родиною чи домом.

28 квітня – один із найбільш енергійних днів періоду. Добре займатися активною діяльністю, спортом або важливими робочими питаннями.

29 квітня – день інтуїції та внутрішніх роздумів. Варто зменшити навантаження і присвятити час спокійним заняттям.

30 квітня – час аналізу та корекції планів. Краще не починати нових справ, а переглянути вже зроблене та підготуватися до наступного етапу.

Загалом період зростального Місяця у квітні 2026 року сприятливий для нових починань, розвитку ідей і поступового руху вперед. У цей час важливо прислухатися до себе, планувати майбутнє та діяти обдумано.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.