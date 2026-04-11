Травень – це період, коли город і сад входять у фазу активного росту. Саме зараз висаджують більшість теплолюбних культур у відкритий ґрунт, формують грядки та закладають основу майбутнього врожаю.

Температура в останній місяць весни стабілізується, тому розсаду переносять із теплиць на ділянки, висівають огірки, кабачки, кукурудзу, квасолю.

Водночас триває догляд за плодовими деревами: їх підживлюють, обробляють від шкідників і контролюють зав’язь. Це також час активних поливів, адже рослини швидко набирають зелену масу.

Зараз дивляться

Щоб роботи були максимально ефективними, варто орієнтуватися на фази Місяця. Факти ICTV підготували місячний посівний календар на травень 2026 року з переліком сприятливих і несприятливих днів.

Посівний календар на травень 2026 року – сприятливі дні для посадки

У травні є кілька періодів, коли рослини краще приживаються, активно ростуть і швидше формують урожай.

Сприятливими днями для посіву, посадки та роботи з рослинами в останній весняний місяць 2026 року будуть 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня.

У ці дати найкраще висівати овочі, висаджувати розсаду, працювати з квітами, а також садити дерева та кущі.

Що та коли сіяти у травні 2026

Травень – ключовий місяць для більшості культур відкритого ґрунту. Саме зараз варто планувати основні посіви:

Томати (помідори), фізаліс – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня;

Перець, баклажани – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня;

Огірки, кабачки, гарбуз, патисони, кавуни, дині – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня;

Кукурудза – 2-7, 11, 12, 20, 21 травня;

Бобові (квасоля, горох) – 2-7, 11, 12, 20, 21 травня;

Капуста – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня;

Зелень (кріп, петрушка, салат, шпинат) – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня;

Коренеплоди (буряк, морква, редиска) – 2-7, 11, 12 травня;

Картопля – 2-7, 11, 12 травня;

Плодові дерева, ягідні кущі – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня;

Квіти (однорічні та багаторічні) – 2-7, 11, 12, 20, 21, 26-30 травня.

Окрім посівів, у травні важливо регулярно поливати рослини, розпушувати ґрунт після дощів, мульчувати грядки, встановлювати опори для томатів і огірків та проводити профілактичні обробки від шкідників.

Посівний календар на травень 2026 року – несприятливі дні для посадки

У травні є дні, коли краще не проводити посівні роботи, адже рослини можуть гірше приживатися.

Несприятливими днями у травні 2026 року вважаються 8-10 та 15-17 числа.

У цей період варто зосередитися на догляді: прополюванні, підготовці ґрунту, внесенні добрив, поливі або плануванні подальших робіт на ділянці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.