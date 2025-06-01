Понад 50% TikTok-відео дають сумнівні поради щодо лікування депресії та ПТСР

Команда журналістів The Guardian упродовж розслідування з’ясувала, що понад половину найпопулярніших відео в TikTok просувають сумнівні поради, неправдиві твердження, добавки й методи швидкого лікування розладів психіки.

Під час спілкування з психологами, психіатрами та вченими з’ясувалося, що 52 ролики з порадами щодо подолання травм, тривоги, депресії та важких психічних захворювань містять дезінформацію. Фахівці засвідчили, що деякі з цих відео містили нечіткі рекомендації або були марними.

Лікування ПТСР

Психологиня Ембер Джонстон переглядала відео про травми і з’ясувала, що більшість із них містили невелику кількість правди. Водночас інформація в роликах мала тенденцію до надмірного узагальнення. Фахівець зазначає, що так поради в соціальних мережах можуть мінімізувати складність посттравматичного стресового розладу (ПТСР) або симптомів травми.

Зараз дивляться

Кожне відео натякає, що всі мають однаковий досвід ПТСР зі схожими симптомами, які можна легко пояснити в 30-секундному ролику.

Правда полягає в тому, що симптоми ПТСР і травми – дуже індивідуальний досвід, який не можна порівнювати.

Лікування депресії

Нейропсихіатр і дослідник Девід Окай оцінював поради, пов’язані з тривогою і депресією. Він сказав, що в деяких публікаціях неправильно використовували терапевтичну термінологію. Наприклад, автори роликів використовували як тотожні поняття “тривога” і “психічний розлад”.

За словами Девіда Окая, багато порад базуються на особистому досвіді та окремих фактах, які “не можна використовувати універсально”.

Важкі розлади

Колишній міністр охорони здоров’я Великої Британії Ден Поултер проаналізував ролики про важкі психічні захворювання. Він виявив, що деякі з них “патологізують звичайний досвід і емоції та прирівнюють їх до серйозного захворювання”.

– Це дезінформує вразливих людей, а також може тривіалізувати (робити менш важливим, – Ред.) життєвий досвід людей, які живуть із серйозними психічними захворюваннями, – пояснив фахівець.

Ембер Джонстон заявила, що TikTok поширює дезінформацію і стверджує, що нібито існують секретні і універсальні поради для допомоги при психологічних труднощах. Однак коли вони не діють, глядачів змушують почуватися невдахами.

Джерело : The Guardian

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