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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Хвороба Альцгеймера вражає не лише мозок, а й весь організм – учені

чи передається деменція в спадщину
Фото: Pixabay

Нове дослідження американських вчених показало, що хвороба Альцгеймера вражає не лише мозок, а й весь організм.

Як хвороба впливає на зір, нюх, слух, обмін речовин

Досліджуючи плодових мушок, команда науковців створила Атлас клітин.

Саме так вдалося виявити, що токсичні білки, пов’язані з хворобою Альцгеймера (Aβ42 та тау-білок), руйнують не тільки нейрони, а й впливають на зір, нюх, слух, обмін речовин і навіть репродуктивну функцію.

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Тож втрата нюху може бути не лише симптомом коронавірусу, а й першим дзвіночком Альцгеймера.

Крім того, тау-білок не тільки б’є по мозку, а й запускає процеси, подібні до старіння: змінює обмін жирів та порушує роботу внутрішніх органів. І це дає підстави говорити про Альцгеймер як про системну недугу.

Це дослідження руйнує традиційне уявлення про хворобу, яку раніше повязували виключно з мозком.

Клітинний атлас допоможе науковцям вивчати зміни, які відбуваються в організмі.

Можливо у подальшому це дасть змогу відкрити нові методи діагностики та створити комплексні стратегії лікування.

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Джерело: SciTechDaily

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