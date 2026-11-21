Російський диктатор Володимир Путін розраховував на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Шеньчжені домовитися про поділ світу на сфери впливу за аналогією з Ялтинською конференцією 1945 року, однак цих планів реалізувати не вдалося.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

Зеленський про плани Путіна на поділ світу

За словами президента, саміт у китайському Шеньчжені виявився для Росії невдалим, після чого РФ здійснила масований нічний обстріл України понад 110 ворожими ракетами.

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Зеленський зазначив, що прагнення Путіна полягало в переділі світу та зміні кордонів, як під час Ялтинської конференції 1945 року, однак досягти цього на зустрічі з Трампом і Сі не вийшло.

— Кажуть, Ялта-2 не вийшла у Путіна. Передусім, дійсно це була не Ялта. Друге, чи Путін хотів реально Ялти? Так, в якому сенсі? У сенсі переділу світу та зміни кордонів. Китай не дав себе затягнути. США, я не знаю, що там відбувалося між ними в двосторонці з Росією, але про Україну не йшлося, публічно нічого не було. Тобто, зміни кордонів світу не вийшло. Така позиція та стратегія була у Путіна, — сказав він.

Коментуючи тему перемоги над фашизмом, президент України наголосив, що у разі реального наміру закріпити її формат учасників мав би бути іншим. За його словами, на такому саміті мали б бути США, Європа та Україна, але точно без Росії.

Зеленський наголосив, що переговори в Шеньчжені були для Росії дуже невдалими, а її реакцією став масований нічний удар по Україні.

— І третє, я думаю, що саміт був для Росії дуже невдалим. Окрім того, що Путін не зміг отримати результати, ми бачили його реакцію. Реакцію, на жаль, ми бачили в Україні. Вночі був масовий обстріл, 111 ракет. Якщо б Путін хотів знову світу нагадати, хто він такий, то ми й не забували, що він терорист і вбивця, — додав президент.

У ніч на 20 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну із використанням балістичних ракет та ударних безпілотників. Під обстріл потрапили житлові будинки, лікарні, підприємства, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ППО вдалося знешкодити 462 російські повітряні цілі, серед яких — 82 ракети та 380 безпілотників. Проте були влучання ракет і безпілотників на щонайменше 23 локаціях.

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