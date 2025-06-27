Побічний ефект ліків від діабету і ожиріння: 5% випадків можуть бути смертельними

Британське Агентство з регулювання лікарських засобів (MHRA) попередило про серйозні побічні ефекти ліків від діабету і ожиріння.

Побічний ефект ліків для схуднення

Препарати Ozempic, Wegovy та Mounjaro стали справжнім трендом серед знаменитостей та мільйонів людей, які мріють швидко позбутися зайвих кілограмів.

Однак за інформацією MHRA, після прийому Mounjaro у пацієнтів зафіксували 181 випадок панкреатиту, п’ять з яких — летальні.

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Статистика побічних ефектів Оzempic та Wegovy теж тривожна — 113 постраждалих на запалення підшлункової залози.

Менш популярні версії препаратів GLP-1 також викликали біль, нудоту, температуру. Усе це — симптоми панкреатиту, небезпечного ускладненнями, як-от ниркова недостатність.

Незважаючи на це, наразі немає прямих доказів, що саме ці препарати спричинили побічні ефекти.

Адже панкреатит може виникати у людей через камені у жовчному міхурі або надмірне споживання алкоголю.

Наслідки: історії пацієнтів

Американка Біллі Фарлі пережила 9-годинну операцію після травми кишківника, яку спричинив Ozempic. Інша пацієнтка, Сесілі Кінг, не може нормально їсти, оскільки страждає на блювання.

А 83-річному Родеріку Ширлі вже тричі діагностували зупинку серця після утворення тромбу, пов’язаного з препаратом.

В чому ж проблема? Виявляється, у тому, що ліки належать до класу GLP-1-агоністів, що гальмують травлення, зменшують апетит і сприяють схудненню.

Але іноді цей гальмівний ефект стає небезпечним. Шлунок буквально перестає рухатись — виникає гастропарез. Люди худнуть не лише через те, що організм більше не здатен перетравлювати їжу. Часте блювання руйнує зуби, метаболізм порушується, натомість ризик панкреатиту стрімко зростає.

Іронія в тому, що ці препарати дійсно можуть бути рятівними — але лише для пацієнтів з діабетом ІІ типу, яким загрожує інсульт або інфаркт, або ж люди з важким ожирінням.

Але коли їх починають колоти молоді жінки з нормальною вагою тільки заради селфі в купальнику — це вже зовсім інша історія.

Джерело: Sky News

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