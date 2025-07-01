Новий підхід до лікування психічних розладів у дітей: зміни з 1 липня

Згідно з рішенням уряду, з 1 липня дітей з психічними розладами госпіталізуватимуть виключно до багатопрофільних дитячих лікарень.

Нова модель психіатричної допомоги: що відомо про зміни

Моніторингові перевірки, проведені МОЗ у 2024-2025 роках, виявили серйозні порушення.

Зафіксовано випадки необґрунтованої госпіталізації дітей без чітких клінічних показань, зокрема із вразливих груп.

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Нові правила забезпечать комплексний підхід до лікування маленьких пацієнтів, адже психіатри працюватимуть разом з педіатрами, неврологами, ендокринологами та іншими спеціалістами.

Крім того, багатопрофільні лікарні оснащені реанімаційним обладнанням і відділеннями інтенсивної терапії, що є критично важливими у важких випадках.

Турбота про психічне здоров’я дорослих

Додатково уряд оновив підходи до надання психіатричної та психосоціальної допомоги дорослим — через Центри ментального здоров’я та мобільні мультидисциплінарні команди.

За словами заступника міністра охорони здоров’я України Ігоря Кузіна, в умовах війни, інтеграція психічного здоров’я в усі сектори залишається важливою складовою.

Для цього на рівні медзакладів розширюється перелік послуг та сервісів з психічного здоров’я для населення, у 124 лікарнях вже функціонують центри ментального здоров’я.

Лише з початку року в Україні майже 2 тисячі медзакладів первинки надали психосоціальну допомогу близько 130 тисячам пацієнтам.

У разі відсутності кластерних лікарень послуги надаватимуть медичні заклади, які уклали відповідний договір з НСЗУ.

Джерело : МОЗ

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