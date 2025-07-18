Отрута медоносних бджіл виявилася ефективною проти раку грудей — дослідження

Команда вчених з Інституту медичних досліджень імені Гаррі Перкінса та Університету Західної Австралії під час дослідження показала, що отрута медоносних бджіл здатна знищувати злоякісні клітини всього за годину, не завдаючи шкоди здоровим тканинам.

Рак грудей залишається одним із головних викликів для жіночого здоров’я – це друга за частотою причина смерті від онкології у жінок. Тому пошук нових, ефективних способів лікування надзвичайно актуальний.

Бджолина отрута проти раку грудей: що з’ясували вчені

Аби з’ясувати, як компоненти бджолиної отрути, особливо мелітин, впливають на різні типи ракових клітин молочної залози, науковці проаналізували властивості отрути понад 300 бджіл та джмелів, зібраних не лише на батьківщині, а й у Великій Британії та Ірландії.

Зараз дивляться

Мелітин – основний активний білок у складі отрути бджіл – відомий своєю токсичністю і вже привернув увагу дослідників як потенційний протираковий засіб.

Під час експериментів з’ясувалося, що правильна концентрація бджолиної отрути повністю знищує пухлинні клітини, практично не пошкоджуючи здорові. Мелітин проникає в клітинні мембрани раку і буквально руйнує їх через 60 хвилин.

Вчені також відкрили і ще одну здатність мелітину – блокувати хімічні сигнальні шляхи, завдяки яким пухлина росте і розмножується.

Менш ніж через півгодини після взаємодії з мелітином активність цих “сигналів” різко падає, що зупиняє розвиток раку на клітинному рівні.

Дослідники також випробували комбінацію мелітину з традиційною хіміотерапією, зокрема з препаратом доцетакселом. Виявилося, що мелітин “відкриває” мембрани ракових клітин, посилюючи дію ліків.

Таке поєднання виявилося дуже ефективним у придушенні пухлин у лабораторних мишей.

Для подальших досліджень учені навіть створили синтетичну версію мелітину, яка також продемонструвала багатообіцяючі результати.

Цікаво, що вперше властивість бджолиної отрути впливати на пухлини помітили ще в середині ХХ століття, коли в журналі Nature з’явилася стаття про гальмування росту пухлин у рослин. Однак лише за останні два десятиліття інтерес до цих властивостей істотно зріс.

Джерело: Nature Oncolog

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